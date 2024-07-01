'Украина может получить больше силы в защите неба': Зеленский рассказал о планах на июль

Июль может дать Украине еще больше силы в защите неба. Это приблизит реальную безопасность нашей страны.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в традиционном обращении 1 июля. Он отметил важность получения помощи от партнеров, обеспечение безопасности и дальнейшее приближение к Евросоюзу.

Зеленский рассказал, что провел несколько совещаний с международниками Офиса президента и МИДа.

"Мы детально прошлись всеми планами на июль. Этот месяц может принести Украине еще больше силы, в том числе в защите неба и приближении реальной безопасности для нашей страны. Четко видим, что мы должны реализовать в переговорах с партнерами, прежде всего американскими", – заверил он.

Президент также встретился с делегацией Конгресса. Он подчеркнул, что "жизнь должна победить российскую войну и все путинские враждебные амбиции". Это возможно при условии "сохранения не только нашей смелости, но и смелости партнеров".

"Дальнобойное оружие, истребители для Украины достаточного качества и количества, больше систем ПВО – это то, что влияет на весь ход этой войны и должно влиять исключительно в наших интересах – в общих интересах всех народов, которые ценят жизнь и хотят мирного мира. И это будет. И для этого нужно американское лидерство", – сказал президент в обращении.

Кроме того, Зеленский рассказал, что Киев готовит дальнейшие общие шаги с партнерами в Европе. По словам президента, следующие месяцы должны показать прогресс в приближении Украины к ЕС.

"Это и процедура скрининга, и подготовка условий будущего договора о присоединении Украины к ЕС. Будут и новые двусторонние соглашения о безопасности с нашими партнерами", – резюмировал президент.

Как сообщалось ранее, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады военных о ситуации на ключевых направлениях фронта: Покровском и других в Донецкой области, а также в Харьковской области. С главнокомандующим Вооруженными силами и начальником Генштаба он обсудил некоторые принципиальные решения, а именно шаги, которые приведут к увеличению потерь войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский выступил против идеи ввести лотерею для отбора людей для мобилизации, как это когда-то практиковалось в США. Глава государства считает, что это будет не справедливо по отношению к бойцам, уже находящимся на фронте, и в целом не является этическим.

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