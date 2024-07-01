'Для России это должно окончиться поражением': Зеленский проанонсировал существенные потери у врага. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады военных о ситуации на ключевых направлениях фронта: Покровском и других в Донецкой области, а также в Харьковской области. С главнокомандующим Вооруженными силами и начальником Генштаба он обсудил некоторые принципиальные решения, а именно шаги, которые приведут к увеличению потерь войск РФ.

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Оккупанты будут терять больше своей логистики, техники и своих надежд расширить войну. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в понедельник, 1 июля.

"Для России все это должно закончиться проигрышем, и только так проиграет сама идея войны против Украины. Мы делаем все для этого и оружием, и дипломатией. Соответствующие процессы идут бок о бок", – подчеркнул он.

Президент поблагодарил всех, кто проявляет достаточную стойкость, решительность и активность, в том числе сохраняя мобилизацию мира на нашу поддержку. Тем, кто делает это, несмотря на любые политические волны и смену настроений.

"Всех в мире мы объединяем тем, что стремимся к справедливости – и только к этому – для себя, а значит, для любой нации, которая может так же пострадать от внешней агрессии", – сказал гарант.

Зеленский также провел несколько совещаний с международниками: командой Офиса президента и Министерства иностранных дел.

"Мы подробно прошлись всеми планами на июль. И этот месяц может принести Украине еще больше силы, в том числе в защите неба и в приближении реальной безопасности для нашей страны. Четко видим, что мы должны реализовать в переговорах с партнерами, прежде всего американскими", – сообщил глава. государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский выступил против идеи ввести лотерею для отбора людей для мобилизации, как это когда-то практиковалось в США. Глава государства считает, что это будет не справедливо в отношении бойцов, которые уже находятся на фронте, и в целом не является этичным.

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