'Мобилизация идет по плану': Зеленский прокомментировал идею отбирать людей через лотерею

Президент Владимир Зеленский выступил против идеи ввести лотерею для отбора людей для мобилизации, как это когда-то практиковалось в США. Глава государства считает, что это будет не справедливо по отношению к бойцам, которые уже находятся на фронте и в целом не этично для всех.

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В интервью колумнистке издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин Зеленский напомнил, что Украина борется за выживание. Там, где стоит "выжить" и "лотерея" – нет знака "равно", подчеркнул президент.

"Я считаю, что это не очень этично по отношению к тем, кто на фронте уже и не очень справедливо, если честно, для всех. Эта лотерейная история была в США, но это была война не на вашей территории и не за существование США. Это не экзистенциальный вызов, это другие вещи", – заявил глава государства.

Что касается темпов мобилизации в Украине сейчас, то он сказал, что план по необходимому количеству мобилизованных формирует руководство ВСУ, и сегодня оно идет по этому плану.

"Мы можем давать оружие, одежду, современные технологии, я должен находить деньги на это производство, поощрять партнеров на это. Но тактические действия, сколько нужно на фронте людей – нужно, чтобы формулировало всегда военное руководство", – добавил он.

Отметим, что идея с помощью жеребьевки набирать людей в армию возникла в США почти 200 лет назад. Первая лотерея для набора призывников была проведена в 1863 году в начале Гражданской войны.

Саму процедуру несколько раз меняли. Изначально лотерею проводили так: каждый военнообязанный должен был зарегистрироваться в списке в своем округе и получить порядковый номер. Всего было 10500 номеров (на одном номере было зарегистрировано много людей из разных округов). Процедура жеребьевки проходила в помещении военного департамента в Вашингтоне.

Секретарь вытаскивал из стеклянного аквариума перемешанные шарики с номерами и объявлял их. Военнообязанный, имевший этот порядковый номер, подлежал призыву на службу. Если его номер не называли, он оставался гражданским до следующей лотереи.

Во время войны во Вьетнаме так называемые лотереи "усовершенствовали" – в шариках указывали не номер военнообязанного, а дату рождения. 366 шариков один за одним вытаскивали, пока все дни года не получат свою очередность призыва.

То есть первыми отправляли на войну мужчин 19-26 лет, родившихся 14 сентября. Этот день первым был извлечен из барабана во время лотереи 1 декабря 1969 года,. Ее транслировали на телевидении и радио.

Следующими идти служить должны были мужчины, рожденные 24 апреля, затем – 30 декабря, за ними – 14 февраля и так далее.

Как сообщал OBOZ.UA, закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, выполнил свою основную миссию – аудит военнообязанных граждан. Свои военно-учетные данные обновили уже 2,37 млн человек, сказал депутат и член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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