'Динамика положительная': Вениславский оценил темпы мобилизации после принятия нового закона

Закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, выполнил свою основную миссию – аудит военнообязанных граждан. Свои военно-учетные данные обновили уже 2,37 млн человек.

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Об этом сказал депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга в среду, 26 июня. Нардеп отметил, что после вступления закона в силу темпы мобилизации стали соответствовать ожиданиям Министерства обороны, Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ.

По его словам, основной целью этого закона было провести аудит всех военнообязанных, выяснить, сколько людей пригодны к службе, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован и кто может быть мобилизован. И эта цель, как отметил Вениславский была достигнута.

Согласно последним данным, напомнил парламентарий, обновили свои военно-учетные персональные данные 2 370 000 граждан Украины.

"Подавляющее большинство через приложение Резерв+, на втором месте ЦНАПы, на третьем ТЦК. Динамика хорошая, это обеспечивает проведение тех мобилизационных мероприятий, которые осуществляет ТЦК. Я думаю, что в целом закон выполнил ту миссию, ради которого мы его принимали", – отметил Вениславский.

По его словам, динамика, которая наблюдается в обновлении персональных данных достаточно положительная, однако она может быть еще лучше "при снятии страхов перед приложением Резерв+".

"Пропускная способность этой системы позволяет значительно больше обрабатывать одномоментно информации, поэтому сейчас говорить о необходимости продления 60-дневного срока для обновления данных нет. Есть еще 20 с лишним дней, чтобы все желающие это сделали", – заявил Вениславский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– накануне представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что более 2 млн военнообязанных украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+". Из них 1,1 млн граждан пригодны к военной службе.

Соответственно, такое количество людей может быть мобилизовано в ВСУ.

– Также он сказал, что ведомство не считает целесообразным продление срока обновления данных для военнообязанных до 150 дней. Это можно быстро и легко сделать в приложении Резерв+.

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