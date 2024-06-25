В Минобороны не считают целесообразным продлевать срок обновления данных до 150 дней

Министерство обороны Украины не считает целесообразным продление срока обновления данных для военнообязанных до 150 дней. Дело в том, что сейчас это можно быстро и легко сделать в приложении Резерв+.

Видео дня

Об этом сказал спикер министерства Дмитрий Лазуткин. Он уточнил, что по вопросу продления указанного срока и в ведомстве, и у законодателей продолжаются консультации и дискуссии.

"Конечным сроком обновления своих данных остается 16 июля, согласно действующему законодательству. Консультации и дискуссии по этому вопросу продолжаются. Впрочем, мы не видим оснований для того, чтобы продлевать этот срок до 150 дней, ведь есть приложение Резерв+, в котором можно обновить свои данные в течение нескольких минут", – отметил Лазуткин.

Соответственно, добавил спикер Минобороны, нужно отталкиваться от реальности и успеть обновить данные до 16 июля.

Лазуткин подчеркнул, что инициатива по продлению срока для обновления данных военнообязанных была "со стороны некоторых депутатов", но позиция министерства "совпадает с нормами, которые сейчас прописаны в законе".

Ранее, напомним, соавтор указанного законопроекта Владимир Арьев сообщал, что якобы Министерство обороны поддержало предложение увеличения срока обновления данных военнообязанных. Народный избранник даже обнародовал соответствующий документ, на котором, однако, нет ни подписи министра Рустема Умерова, ни печати ведомства.

Лазуткин не взялся спрогнозировать, не изменится ли позиция Минобороны до 16 июля. Но если Верховная Рада проголосует за уже представленный законопроект, то данные можно будет обновлять до 14 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, по последним данным более двух миллионов военнообязанных украинцев уже обновили свои данные через приложение Минобороны Резерв+. Из них 1,1 миллиона граждан пригодны к военной службе.

Кстати, для военнообязанных граждан в приложении Резерв+ хотят создать специальное обучение. В нем будут видеоуроки, тесты, а затем и сертификаты об их прохождении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!