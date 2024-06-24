В приложении Резерв+ планируют сделать обучение для военнообязанных: как это будет работать
Для военнообязанных граждан в приложении Резерв+ хотят создать специальное обучение. В нем будут тесты, видеоуроки, а со временем и сертификаты об их прохождении.
Об этом в интервью NV сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. По ее словам, в приложении планируют добавить всю необходимую информацию, которая может потребоваться во время подготовки к службе в рядах ВСУ.
"Вся цифровая команда Министерства обороны пытается создать полностью электронный ТЦК и СП. Это нужно для того, чтобы взаимодействие гражданина с этими органами в большинстве случаев происходило исключительно с помощью смартфона", – рассказала Черногоренко.
В дальнейшем в Резерв+ планируют добавить и ряд других функций, таких как оформление отсрочки и брони, электронное направление на ВЛК и даже онлайн-рекрутинг и обучение для военнообязанных.
Как сообщал OBOZ.UA, хотя программу запустили 18 мая, только 18 июня там стал доступен электронный военно-учетный документ. Можно загрузить его на устройство в формате PDF, а также отсканировать QR-код для просмотра всей информации.
Однако новшество отображается еще не у всех пользователей. В МО объяснили, что функция будет внедряться несколькими волнами.
Напомним также, что возможность рассылки повесток через Резерв+ пока не рассматривается. Для этого нет законодательной базы на любом уровне, пояснили в Минобороны.
О том, что означает статус военнообязанных в Резерве+, читайте в материале по ссылке.
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