Будут ли рассылать повестки через 'Резерв+': разъяснение Минобороны

В Министерстве обороны Украины рассказали, что возможность рассылки повесток через мобильное приложение "Резерв+" в настоящее время не рассматривается. Для этого отсутствует законодательная основа на любом уровне.

Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко. Об этом она сказала в эфире телемарафона "Единые новости".

По ее словам, сейчас работа над таким функционалом не проводится.

"В настоящее время работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются. И пока не планируются", – заявила Черногоренко.

Следует отметить, что информация в приложении "Резерв+", запущенного в рамках мобилизации, пока носит сугубо информативный характер. В настоящее время ведомство работает над QR-кодом для приложения, которое сделает его фактически документом.

QR-код в приложение планируется включить 18 июня. Также будет добавлена функция, с помощью которой можно будет считывать следующие коды.

"Благодаря коду должностные лица из ТЦК и Национальной полиции смогут проверить информацию из реестра. Код позволит предоставить выписке из "Оберега" такую же юридическую силу, как и военному документу. То есть приписному свидетельству или военному билету", – рассказывала ранее Черногоренко.

Как сообщал OBOZ.UA:

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