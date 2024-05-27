В каких случаях полиция имеет право доставлять мужчин в ТЦК: разъяснение юриста. Видео

Каждый случай доставки военнообязанных в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки нужно рассматривать индивидуально. К примеру, полицейские могут задержать человека, который не явился по повестке и официально находится в розыске; в то же время сотрудники ТЦК не имеют права принудительно везти мужчину в военкомат.

Об этом в комментарии OBOZ.Talk рассказал адвокат Богдан Кушнир. "Каждая ситуация – она индивидуальная", – подчеркнул эксперт.

Он привел пример: вы едете через блокпост, вас останавливают сотрудники Национальной полиции и ТЦК. Вы остановились, предоставили свои данные.

"Уже с начала остановки возникает коллизия: имели ли они право вас останавливать, или не имели? Распространяется очень много мнений, и единодушия у них не существует. Конечно, по большому счету представители ТЦК не наделены полномочиями на остановку. Но! Ведь здесь присутствуют представители полиции. Представители полиции имеют возможность попросить вас предоставить документы", – объяснил юрист.

Правоохранители не могут передать документы представителям военкомата, однако могут сообщить данные задержанного.

"Он говорит: "Вы остановили кого там?" – "Иванова Петра Ивановича". Все великолепно. Он проверяет ваши данные и говорит: "Ой, а по вам розыск"... Представитель полиции открывает свою базу и видит, что действительно – такое лицо разыскивается ТЦК. Следовательно, есть официальный документ, что лицо находится в розыске", – продолжил эксперт.

К примеру, вы в розыске, потому что не явились по повестке и не сообщили причины неприбытия. Или вообще проигнорировали мобилизационное распоряжение.

"Он находится в розыске – конечно, здесь будет правомерное задержание. Лицо задерживают, доставляют в полицию, и дальше уже с ним проводят, например, следственные действия", – сказал Кушнир.

Если же лицо "чистое" по полицейской базе, никаких ограничений нет, вопросов не возникает, а сотрудник военкомата хочет вручить повестку. "Окей, мы знаем о том, что разрешили вручать повестки в любых местах. Общественных, например. Вам вручают повестку. Вы имеете право отказаться от получения либо получить", – отметил адвокат.

Если человек отказывается (например, из-за ошибки в повестке), необходимо найти двух свидетелей со стороны. Это могут фиксировать на боди-камеру, запись позже может стать доказательством. Если представители ТЦК хотят вас задержать, то это можно считать нарушением закона. "Права на вашу задержку у них нет никакого", – сказал Кушнир.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, адвокат Богдан Кушнир также объяснил, что не так с приложением "Резерв+".

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