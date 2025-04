'Точка принятия решений': в ISW объяснили, задействовала ли Россия солдат из КНДР на территории Украины

Страна-агрессор Россия продолжает использовать северокорейские войска в Курской области. А вот признаков того, что они действуют как боевые силы в Украине, пока не было замечено.

Видео дня

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их мнению, если войска КНДР появятся на оккупированных территориях или непосредственно на передовой, это станет "точкой принятия решений" со стороны Запада.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина наблюдала по крайней мере две волны обучения и пополнения сил Северной Кореи, вероятно, в ближнем тылу РФ. Также он подчеркнул, что солдаты КНДР продолжают действовать против Сил обороны Украины на территории Курщины.

Генерал отметил, что северокорейские силы усовершенствуют свою подготовку, вооружение и оснащение после значительных потерь в боях. Ныне они "фактически перешли на стандарты российской армии".

Со своей стороны украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что в Курской области РФ действуют до четырех "бригад" северокорейских сил. По его словам, это примерно эквивалентно двум мотострелковым бригадам.

Он сообщил, что российская армия либо использует северокорейские силы для усиления своих штурмовых подразделений, либо распределяет их в отдельные районы для операций в своих регулярных частях, как правило, на уровне роты или батальона.

Аналитики подчеркнули, что присутствие сил КНДР на временно оккупированной части Украины или линии фронта в Украине станет заметным переломом в степени участия Северной Кореи в этой войне.

"Силы Северной Кореи, которые будут воевать на территории самой Украины, вероятно, станут моментом принятия решения для стран Запада и Тихоокеанского региона, обеспокоенных северокорейской эскалацией войны в Украине и последующим боевым опытом, который войска КНДР приобретают в боях вместе с российскими силами", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2025 года КНДР отправила России еще около 3000 солдат. Также северокорейский режим продолжает поставлять российской армии ракеты и боеприпасы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!