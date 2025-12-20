ВСУ отминусовали еще 1090 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1090 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 195 тыс. 610 человек.

Ликвидированы также более полутысячи единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 19 декабря, украинские воины ликвидировали одну боевую бронированную машину (23 769), 37 артиллерийских систем (35 287), одну РСЗО (1 575), 346 БпЛА оперативно-тактического уровня (92 488).

Также уничтожено 130 единиц автомобильной техники и автоцистерн (70 721) и одну единицу спецтехники (4 028).

Всего Россия за сутки потеряла 516 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 11 433 танков, 1 263 средства ПВО, 432 самолета, 347 вертолетов, 4 073 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что появились данные о гражданах Индии, погибших на войне против Украины. Индийское правительство подтвердило, что Россия вербует их граждан для пополнения оккупационного войска. Всего, по информации Нью-Дели, контракты с министерством обороны РФ подписали более 200 человек. Властям удалось добиться возвращения более 100.

