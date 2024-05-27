'Ждем инструкцию от Кабмина': адвокат объяснил, что не так с приложением 'Резерв+'. Видео

За прошедшую неделю более миллиона украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+". Это в десятки раз больше, чем в ТЦК и ЦНАП, где военнообязанные часами выстаивают в очередях. Однако это приложение не работает должным образом и к тому же нет необходимой документации, которая бы определяла его официальность.

О том, что не так с приложением "Резерв+" рассказал адвокат Богдан Кушнир в новом выпуске программы OBOZ.TALK. Он подчеркнул, что сейчас ожидаются инструкции от Кабинета министров по этому приложению.

"Мы ждем инструкцию от Кабмина. Он обязан предоставить разъяснения по этому приложению Резерв+. Ведь, как мы видим, у нас все происходит наоборот. Сначала появляется приложение, а затем к нему идет инструкция и распоряжение. В общем, Сейчас это приложение – фактически просто анонсировано. Ни одного документа нет, где бы он был прописан. Есть информация о том, что это электронное приложение, есть информация о том, что там будут храниться данные или доступ к информации. Но никакого указания от государственного органа о том, что именно это приложение – нет", – подчеркнул юрист.

Кушнир указал на недостатки "Резерв+", сравнив его с приложением "Дия", которое имеет все необходимые документы, отмечающие, что это официальное приложение от государства, и им можно пользоваться для получения определенных административных услуг. В отличие от "Дии" приложение "Резерв+" таких документов не имеет.

Этот инструмент нужно было протестовать до, а не после запуска, отметил Богдан Кушнир

"Но здравый смысл и некоторые государственные органы – это немного несовместимые вещи, к сожалению", – иронично отметил юрист.

Он напомнил, что приложение "Дия" в 2019 году сначала запустили как тестовую базовую версию, были приглашены специальные тестеры, которые проверяли все проблемные моменты, смотрели, где вылезут какие-то ошибки, сверяли логи. Это целый процесс, требующий определенного времени.

Также был отдельный приказ Министерства внутренних дел о том, что приложение работает в тестовом режиме, но полицейские должны воспринимать документы в "Дии" как официальные.

Приложение "Резерв+" появилось 18 мая без какого-либо предварительного тестирования и без сопровождения документов, определяющих его официальность.

"Должны быть, еще раз говорю, документы. И тут появляется приложение, анонсированное Министерством обороны с 18 мая... Они стартанули, у них все заглючило, оно не работало, не пришло к согласию... вылезло очень много ошибок. Еще раз сообщаю о том, что нет никакой документации официальной об этом приложении. Оно действительно получило доступ к определенным базам ТЦК, но опять-таки оно не готово. В нем ничего нет, оно сырое. Для того чтобы его запускать в такой масштаб, нужно было немного по-другому работать", – подчеркнул юрист.

Как сообщал OBOZ.UA:

18 мая, в день вступления в силу нового закона о мобилизации, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+". OBOZ.UA подробно рассказывал, какие функции доступны и что нужно знать.

В Минобороны объяснили, когда в приложении "Резерв+" может появиться направление на ВЛК, а также как это будет работать; кто должен установить приложение и нужно ли потом идти в ТЦК, а также означающие статусы военнообязанных в "Резерв+".

Кроме того, в Минобороны рассказывали, что делать, если приложение "Резерв+" показывает статус "в розыске" и как будет работать QR-код.