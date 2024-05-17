Минобороны запускает мобильное приложение Резерв+: какие функции будут доступны и что нужно знать

Министерство обороны Украины запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. В нем мужчины в возрасте 18-60 лет смогут онлайн обновить свои данные, после чего получат в приложении информацию из реестра "Оберіг" о себе.

Об этом 17 мая сообщила пресс-служба Минобороны. В ведомстве напомнили, что в субботу, 18 мая, вступает в силу новый закон о мобилизации, поэтому с завтрашнего дня все военнообязанные в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней – до 16 июля включительно должны обновить свои учетные данные.

В частности, нужно будет указать контактный телефон, фактическое место жительства и e-mail (при наличии).

При обновлении данных направление на военно-врачебную комиссию выдаваться не будет – оно может быть выписано в случае необходимости позже, указали в Минобороны.

Обновить данные можно онлайн через приложение "Резерв+", которое будет доступно для загрузки в App Store и Google Play с 18 мая.

"Резерв+" предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберіг". Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных. После обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра "Оберег" относительно себя", – рассказали в Минобороны.

Также обновить данные можно офлайн в ТЦК или Центрах предоставления административных услуг (ЦНАУ), действующих по всей стране.

В случае обновления данных через ТЦК, кроме самого выписки из реестра, можно получить соответствующую отметку в военный билет.

С 18 июня в приложении "Резерв+" также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.