Новый закон о мобилизации опубликован в "Голосе Украины": когда вступит в силу и в какой срок нужно обновить свои данные в ТЦК

Новый закон о мобилизации № 3633-IX 17 апреля появился на страницах официального издания Верховной Рады "Голос Украины". Он вступит в силу 18 мая 2024 года – спустя месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

Часть положений документа начнет действовать позже – через восемь месяцев со дня, следующего за днем опубликования. Речь идет об абзацах 12 и 13 подпункта 2 пункта 8 раздела I.

Напомним, что парламентарии приняли законопроект о мобилизации в Украине (№ 10449) во втором чтении 11 апреля. "За" проголосовали 283 нардепов. Президент Владимир Зеленский подписал закон 16 апреля.

Согласно новым нормам, у граждан, состоящих на военном учете, будет время до середины июля, чтобы сообщить Территориальный центр комплектования и социальной поддержки о своих актуальных данных.

Эту обязанность нужно выполнить в течение 60 дней со дня вступления закона в силу (то есть, до 17 июля 2024 года).

Украинцам нужно уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии) и другие персональные данные.

Это можно сделать лично в ТЦК, в центре предоставления административных услуг или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии). Это касается всех без исключения, даже тех, кто недавно уточнял информацию о себе в военкомате.

Отметим, что онлайн-кабинет (его регистрация – добровольная) пока что не функционирует. Его должны запустить в двухмесячный срок со дня опубликования закона.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Министерстве обороны объяснили, что изменится для украинцев после вступления в силу закона о мобилизации. В частности, мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет необходимо будет носить с собой военный билет.

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