В Украине мужчины будут получать 'метки' в военном билете: что такое VIN-код и зачем он нужен

Уже 18 мая в Украине заработает электронный кабинет военнообязанного и новый закон о мобилизации, согласно которому все мужчины 18-59 лет должны в течение трех месяцев обновить военно-учетные данные. С внесением информации в единый реестр, таким украинцам будут присваивать VIN-код, который вклеят в военный билет.

Очевидно, что для этого нужно будет прийти в ТЦК, а там гражданину могут дать и повестку. OBOZ.UA собрал ответы на вопросы о том, что предусматривает этот электронный код, как его получить и зачем он нужен.

Что такое VIN-код?

Это идентификационный код, который автоматически присваивается военнообязанному реестром "Оберіг" (система имеет целью вести воинский учет в электронном режиме). Он свидетельствует, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК.

Комбинация содержит 19 цифр, в которых зашифрована вся личная информация о владельце, в том числе его местонахождение. Коды сейчас вклеиваются в военные билеты, сообщает Судебно-юридическая газета.

Как присваивают электронные VIN-коды?

Электронный код военнообязанного формируется автоматически при внесении данных о нем в реестр. Согласия гражданина на его присвоение по закону не требуется.

Человек может получить повестку и должен явиться в ТЦК, чтобы вписать или вклеить электронный код в свой военно-учетный документ. Кроме этого, официально трудоустроенные мужчины могут получить спецвызов от представителей ТЦК, которые посетили их работу и выдали документ с требованием явиться в Терцентр для актуализации данных. Безработных призывают явиться в ТЦК добровольно.

Зачем нужен электронный код?

В первую очередь, чтобы быстро найти сведения о любом гражданине, состоящем на воинском учете. Благодаря 19-циферной комбинации не нужно будет искать всю информацию в картотеках, ведь она будет размещаться в электронной форме.

Поскольку код переносят в военный билет, во время проверки документа работникам ТЦК или полиции будет видно, обновил ли гражданин свои данные.

Если же в военном билете или другом военно-учетном документе мужчины не окажется VIN-кода, это будет свидетельствовать о том, что он не обновил данные в ТЦК: когда его остановят на улице, доказать обратное будет сложно.

Нужно ли помнить свой VIN-код?

Военнообязанным не обязательно знать или запоминать электронный код: его распечатывают и вклеивают в военный билет. О коде ему в любом случае напомнят во время сверки данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, что после вступления в силу закона №10449 "О мобилизации" данные военнообязанных украинцев будут обновлены и поступят в Единый государственный реестр. В Генштабе уже сообщали, что работники ТЦК могут подключиться к реестру "Оберіг", который будет содержать всю информацию о гражданине, самостоятельно или в телефонном режиме через оператора.

В настоящее время в Украине прорабатывается нормативно-правовая база, по которой будут выдавать единый документ для военнообязанного по единой форме. Со вступлением в силу нового постановления Кабмина гражданам, у которых нет военно-учетного документа, будет выдаваться документ нового образца.

Как сообщал OBOZ.UA, новый закон о мобилизации вводит меры наказания для уклоничтов, а принятый на днях законопроект №10379 предусматривает ужесточение ответственности за совершения военных правонарушений. В частности, лицам, которые проигнорируют предписания закона о мобилизации, грозят штрафы, блокировка карт и арест имущества или даже заключение.

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