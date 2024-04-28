Что такое реестр 'Оберег', какие данные о военнообязанных туда вносят и кто будет иметь доступ: разъяснение

В Украине работает реестр "Оберіг", цель которого – вести воинские учет в электронном режиме. Система собирает информацию о военнообязанных включая контактные, персональные данные, в частности о семейном положении, образовании, родителях и не только.

В Минобороны уверяют, что доступ к ней не является публичным, его имеют только определенные законом субъекты. OBOZ.UA собрал ответы на основные вопросы о реестре и том, какие данные в него вносят.

Что такое "Оберіг" и для чего нужен?

Реестр "Оберіг" – это проект Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, электронная база данных для хранения информации, необходимой для ведения воинского учета. Он был модернизирован при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA, который внедряет эстонская Академия электронного управления.

Как отмечают в Минобороны, цель создания такой системы состоит в полной цифровизации процессов – от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий (ВВК).

Также реестр призван уменьшить количество ошибок вследствие человеческого фактора (в том числе избегание отправки повесток вдвойне/втройне уже воюющим людям), сделать невозможным любые коррупционные риски и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации. То есть, эта система поможет избавиться от бумажных папок в ТЦК, а люди не будут стоять в очередях за справкой.

"Отдельное преимущество – предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью", – подчеркнули в Министерстве обороны.

Там также назвали услуги, которые будут запущены на базе реестра, в том числе: электронное бронирование военнообязанных граждан и электронный военный учетный документ (военный билет).

Это выписка из реестра, что будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина – где он стоит на учете и пригоден ли к военной службе. Ожидается, что благодаря единому реестру удастся быстрее получить информацию о тех, кто еще не стоит на учете.

Какая информация будет содержаться в реестре?

В базе данных реестра содержатся персональные данные обо всех военнообязанных украинцах в возрасте от 18 до 60 лет. "Оберіг" наполняется информацией, собранной работниками ТЦК и СП, а также данными из разных государственных реестров.

В частности, Минобороны сделало уже шесть важных интеграций в реестре – с Государственной налоговой службой и Минюстом относительно государственного реестра актов гражданского состояния, с судебной администрацией, Госпогранслужбой и т. д., а сейчас на очереди Пенсионный фонд.

"Можно констатировать, что "Оберіг" уже работает с крупнейшими реестрами, которые были запланированы. Продолжается процесс обеспечения работников ТЦК и СП дополнительным оборудованием, чтобы повысить эффективность работы с системой", – пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

В реестр вносят следующую информацию:

– ФИО, дата рождения, пол;

– паспортные данные (реквизиты внутреннего и загранпаспорта), индивидуальный налоговый номер;

- место жительства;

– семейное положение, сведения о членах семьи;

– сведения об образовании, специализации;

– состояние здоровья;

– место работы;

– сведения о судимости, уголовной ответственности.

Кроме того, в "Оберіг" вносят данные о выезде за границу, номера телефонов, адреса электронной почты, сведения о владении иностранными языками, о праве на владение оружием и реквизиты водительских удостоверений (серия и номер удостоверения, дата выдачи, орган, выдавший документ, срок действия, категория ТС).

Примечательно, что информация будет появляться в реестре сразу после того, как человек сдаст экзамены на получение водительского удостоверения и получит его. Согласие лиц на обработку персональных данных для целей реестра не требуется.

Кто имеет доступ?

Отмечается, что доступ к информации в реестре имеют только определенные законом субъекты. Сегодня это Министерство обороны Украины, Генеральный штаб ВСУ, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки, а также ТЦК и СП как органы ведения реестра.

В настоящее время у военнообязанных есть возможность проверить информацию о себе, содержащуюся в реестре, однако только если лично обратиться в ТЦК и сформировать письменный запрос. Восстановить данные тоже можно из-за личного обращения в Терцентр комплектования. Также военнообязанный может инициировать проведение проверки, касающейся правдивости данных в реестре.

Впрочем, в онлайн режиме военнообязанные смогут увидеть информацию о себе в реестре "Оберіг" через электронный кабинет. Когда его запустят, человек сможет зарегистрироваться и дистанционно проверять данные и подавать сведения о себе в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине электронный кабинет планируется создать для каждого военнообязанного. Однако граждане будут решать самостоятельно, пользоваться ли этой функцией, через кабинет пока не предусмотрена рассылка электронных повесток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!