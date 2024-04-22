Это добровольный сервис: Лазуткин объяснил, как будет работать электронный кабинет военнообязанного. Видео

Электронный кабинет военнообязанного должен заработать в Украине в ближайшие месяцы. Он улучшит работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также упростит жизнь украинцев.

Об этом в комментарии для OBOZ.UA сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. "Потому что по большому счету это сервис", – отметил он.

По словам представителя Минобороны, те люди, которые с определенным предостережением относятся к государственным учреждениям, через кабинет смогут дистанционно загрузить свои данные, если они сменили место жительства, получили право на отсрочку и так далее.

"Если у них родился третий или четвертый ребенок, опять же, это все можно будет загрузить в этот электронный кабинет, в приложение, и таким образом упростить свою жизнь и избавиться от лишних опций. То есть это однозначно улучшит и работу ТЦК и СП, и облегчит жизнь людей", – добавил спикер.

Регистрация в электронном кабинете военнообязанного будет добровольной, это не обязательная опция, отметил Лазуткин. Также он сказал, что в настоящее время законом не предусмотрена рассылка электронных повесток через кабинет.

Ранее мы писали о том, что электронный кабинет военнообязанного, законопроект о создании которого недавно подписал президент Владимир Зеленский, необходим для того, чтобы обновить данные. Фактически это альтернатива физического прихода в ТЦК СП для актуализации информации.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 апреля Зеленский подписал закон законопроект №10062, открывающий новые возможности цифровизации в армии, в частности, он предусматривает создание электронного кабинета военнообязанного.

Он также регулирует взаимодействие единого электронного реестра военнообязанных с другими государственными реестрами и делает возможным ускоренное получение статуса участника боевых действий. В Минобороны объяснили, что в этом законе нет никакого положения по электронному вручению повесток.

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