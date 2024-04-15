Заменит ли электронный кабинет военнообязанного визиты в ТЦК: Вениславский объяснил нововведение

Электронный кабинет военнообязанного, законопроект о создании которого недавно подписал президент Владимир Зеленский, необходим для того, чтобы обновить данные. Фактически это альтернатива физического прихода в ТЦК СП для актуализации информации.

Как пояснил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью OBOZ.UA, обновить данные в е-кабинете военнообязанный может и находясь за границей (без обязанности возвращения в страну). Таким образом, человек выполнит требование закона.

"Электронный кабинет на данный момент является добровольным, это альтернатива физическому приходу в ТЦК СП для обновления данных, человек дистанционно с любого места Украины или мира даже, если мы говорим о пребывании за границей, может актуализировать свои данные и он выполнит требование закона", – отметил нардеп.

Вениславский сказал, что Министерство обороны и ТКЦ заинтересованы в том, чтобы был создан электронный кабинет для каждого военнообязанного. Однако пока эта процедура добровольная.

То есть, у человека есть выбор – зарегистрировать электронный кабинет военнообязанного или идти в ТЦК для того, чтобы обновить свои данные.

"Мы с представителями министерства обороны говорили, что государство должно фактически приобщиться к созданию этих электронных кабинетов для каждого военнообязанного, чтобы вся база была уже оцифрована. Если человек придет обновлять свои персональные данные, то это тоже один из элементов формирования электронной базы данных военнообязанных, призывников и резервистов, закон о котором уже действует 10 лет", – сказал парламентарий.

3 апреля Зеленский подписал закон законопроект №10062, открывающий новые возможности цифровизации в армии, в частности, он предусматривает создание электронного кабинета военнообязанного. Он также регулирует взаимодействие единого электронного реестра военнообязанных с другими государственными реестрами и делает возможным ускоренное получение статуса участника боевых действий.

В Минобороны объяснили, что в этом законе нет никакого положения по электронному вручению повесток.

Как сообщал OBOZ.UA, в новом законе о мобилизации, который был принят Верховной Радой, есть норма о том, что находящиеся за рубежом украинские мужчины должны будут в течение 60 дней обновить свои данные в украинских представительствах или через электронный кабинет. Но никаких обязанностей по возвращению в Украину после этого законом не установлено.