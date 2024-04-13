'Государство тратит время': Вениславский объяснил, паниковать ли украинцам за границей из-за требования актуализации данных

В новом законе о мобилизации, который был принят Верховной Радой, есть норма о том, что украинские мужчины, что находятся за границей, должны будут в течение 60 дней обновить свои данные в украинских представительствах или через электронный кабинет. Но никаких обязанностей по возвращению в Украину после этого законом не установлено.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал народный депутат Украины, кандидат юридических наук, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он отметил, что обновление учетных данных нужно прежде всего для того, чтобы государство не тратило время и ресурсы, чтобы проинформировать мужчин, которых нет в стране.

По его словам, этот закон не определяет никаких новых обязанностей для граждан, которые актуализируют или получат военные документы, чтобы вернуться в Украину, и вообще представить механизмы выполнения этих обязанностей для мужчин за границей очень сложно.

"Для нас важно, чтобы граждане Украины, принадлежащие к категории военнообязанных и проживающие за границей, обновили свои персональные данные. Потому что человек может проживать за границей, а ему посылают сообщения, повестки по адресам, зарегистрированным в ТЦК. Государство тратит время, материальные и человеческие ресурсы, чтобы проинформировать человека, который в принципе не может быть проинформирован, поскольку его нет в этом городе", – отметил Вениславский.

В случае если человек, находящийся за границей, получает военно-учетный документ дистанционно, он может сделать это по электронной почте, по телефону или через консульство во время активизации или получения консульских услуг. Поэтому в этом случае нет никаких проблем, и для этих лиц не предусмотрены негативные последствия.

Ранее в Минобороны объяснили, что изменится для украинцев после вступления в силу закона о мобилизации. В частности, мужчинам от 25 до 60 лет необходимо будет носить с собой военный билет. Документ нужно будет предоставлять по требованию представителя ТЦК, пограничной службы или полицейского.

Как стало известно, около половины украинцев считают, что процесс мобилизации в Украине проходит в неправильном направлении. При этом около 60% граждан нашего государства негативно оценивают работу ТЦК и именно военкоматы винят в срыве мобилизации.