Сколько мужчин призывного возраста готовы идти в армию и как украинцы относятся к работе ТЦК: данные опроса

Около половины украинцев считают, что процесс мобилизации в Украине проходит в неправильном направлении. При этом около 60% граждан нашего государства негативно оценивают работу ТЦК и именно военкоматы винят в срыве мобилизации.

В то же время, только каждый пятый человек в возрасте от 25 до 59 лет рассматривает возможность присоединиться к рядам украинского войска. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные в эфире проекта "Новый отсчет" Общественного вещателя от 4 апреля.

Половина респондентов, опрошенных социологами в начале апреля в рамках опроса по заказу НСТУ, считают, что процесс мобилизации в Украине идет в неправильном направлении. По 25% опрошенных либо считают, что мобилизация идет правильно, либо не смогли ответить на этот вопрос.

При этом больше сторонников мнения о неправильном течении мобилизации – в селах и небольших городах с населением до 50 тысяч. Там считают, что все идет как следует, только 22% опрошенных, тогда как в больших городах таких 30%.

Большинство участников опроса ответственность за то, что процесс мобилизации движется в неправильном направлении, возлагают на ТЦК (59%) и Верховную Раду Украины (55%). 48% респондентов винят президента, еще 37% – Кабинет министров Украины.

Меньше же всего среди опрошенных тех, кто считает виновными в срыве мобилизации уклонистов (15%) и СМИ (12%).

Отрицательно оценивают работу ТЦК 60% респондентов. Еще 19% характеризуют ее позитивно, а 21% затруднились ответить. При этом большинство критиков ТЦК – мужчины 35-44 лет. Крайне негативную оценку работе военкомов дают 33% из них.

В то же время среди мужчин призывного возраста только каждый пятый рассматривает возможность пойти в армию. Речь идет о 20% граждан в возрасте 25-59 лет, которые еще не служат и не исключают варианта пойти добровольцами, мобилизоваться или подписать контракт.

При этом по мотивам, которые могли бы побуждать мужчин вставать в защиту Украины, опрошенные разделились на две основные группы.

В первую вошли те, для кого стимулом могло бы стать наступление врага на родной город или угроза такого наступления (31%), полное обеспечение снаряжением (29%) и возможность служить по избранной специальности (27%).

Вторая группа мотивировалась бы при условии гарантированного двухмесячного обучения (22%), определенного срока службы (20%), гарантированной периодической ротации (21%).

При 24% мужчин призывного возраста заявили, что ничего не смогло бы мотивировать их присоединиться к войску. Повестку как стимулирующий фактор назвали 7% опрошенных.

Напомним, ранее в Минобороны объяснили, что изменится для украинцев после вступления в силу закона о мобилизации. В частности, мужчинам от 25 до 60 лет необходимо будет носить с собой военный билет. Документ нужно будет предоставлять по требованию представителя ТЦК, пограничной службы или полицейского. Также военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК. Сделать это можно, например, через электронный кабинет призывника.