'Новые нормы закона о мобилизации не нарушают права человека. Думаю, президент скоро его подпишет'. Интервью с Вениславским

11 апреля Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении многострадальный законопроект о мобилизации. За проголосовало 283 парламентария. Теперь документ должны подписать спикер Верховной Рады и президент Украины, после чего он вступит в силу.

Большой резонанс в обществе вызвало отсутствие в документе правки о демобилизации. Почему она была изъята, какие еще правки могут возмутить общественность, не будет ли противоречить Конституции, в частности, норма о лишении права управлять автомобилем для военнообязанных, уклоняющихся от военной службы, – эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью OBOZ.UA прокомментировал народный депутат Украины, кандидат юридических наук, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

– Почему правка о демобилизации была изъята?

– Из-за того, что субъект права законодательной инициативы – Кабинет министров Украины – принял решение и обратился с письмами, которые вы можете найти уже, они направлены в Верховную Раду Украины, с просьбой изъять эти вопросы и поручить правительству разработать отдельный законопроект, связанный с увольнением.

Я бы здесь не применял термин "демобилизация", он в условиях войны вообще не применяется, поскольку демобилизация – это перевод в целом всего на мирный лад, а до конца войны мы можем говорить лишь о дополнительных основаниях для увольнения с военной службы отдельных категорий военнослужащих, которые в течение определенного срока выполняли боевые задания. Поэтому мы в этом законе поручили Кабинету министров разработать и внести на рассмотрение парламента соответствующий закон, который будет регулировать вопрос увольнения с военной службы воюющих военнослужащих.

– Насколько существенно изменился закон? Какие самые резонные правки были приняты и какие из них могут вызвать острую реакцию в обществе?

– Я думаю, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, обобщив все законодательные предложения, сформулировал поправки, которые очень маловероятно вызовут резонанс в обществе. Ведь если посмотреть на результаты голосования, 30 из 31 поправки были поддержаны конституционным большинством в парламенте, то есть 320-340 народных депутатов голосовали за них и только вопросы увольнения с военной службы были восприняты по-разному и 227 голосов за это подано.

На мой взгляд, как раз это и отражает реальные настроения в обществе. Люди, простыми словами, конечно, хотят, чтобы их родные и близкие вернулись с фронта домой, но, пока мы ведем войну фактически за наше самосохранение, нас как государства, как государственности, как народа Украины и нации, говорить об освобождении на данный момент преждевременно, поэтому было принято такое решение.

В общем все поправки достаточно сбалансированы, они существенно улучшат этот законопроект и обеспечат прежде всего полноту учета военнообязанных в соответствующих реестрах, для того чтобы мы как государство понимали, кто может быть призван на военную службу, кто не может, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован, кому состояние здоровья не позволяет служить и т. д. Поэтому именно с этой целью мы предусмотрели необходимость обновления персональных данных военнообязанных в течение 60 дней.

– По вашему мнению, запрет управлять транспортным средством военнообязанным, которые уклоняются от военной службы, и норма об изъятии авто – это не нарушение Конституции Украины и прав человека?

– Никакие права человека здесь не нарушаются, потому что Конституция Украины допускает ограничение прав и свобод человека и гражданина, в том числе, акцентирую ваше внимание, в вопросах владения и пользования, распоряжения своей собственностью. Государство может ограничить это право в условиях военного положения. Поэтому временное ограничение права управления собственностью не выходит за рамки норм, допустимых Конституцией. Никаких проблем в этом нет.

Также нет никаких проблем с изъятием транспортных средств. Речь идет либо о временном изъятии, либо о безвозвратном изъятии, но с компенсацией стоимости этих транспортных средств. Это правило, по большому счету, существует в нынешнем законе о мобилизации, предусматривающем возможность мобилизации транспортных средств предприятий, организаций и граждан.

Мы в этом законе конкретизировали, что если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека или это единственное у человека транспортное средство, то оно не может быть изъято. Однако если есть более чем одно транспортное средство, если они могут быть потенциально приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты. Но речь идет исключительно о специфических транспортных средствах, то есть легковой автомобиль обычный точно не нужен для Вооруженных сил. Речь идет о грузовых автомобилях, которые подходят для перевозки боеприпасов, личного состава, о специальной технике, которая может работать в условиях бездорожья. Поэтому я думаю, что 90% граждан точно не стоит беспокоиться об этих нормах, которые мы уточнили.

– То есть легковые автомобили забирать не будут?

– Здесь нужно немного по-другому подходить. Для того чтобы мы задавали вопрос о возможности мобилизации транспортных средств, нужно понимать, какие транспортные средства подлежат мобилизации. Вооруженные силы формируют, какие им нужны транспортные средства, затем в рамках этих потребностей в конкретных административно-территориальных единицах в областях формируются мобилизационные заказы и они ставятся на учет в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки и могут быть изъяты. Но это не значит, что они обязательно будут изъяты. Легковых транспортных средств точно в таких нуждах нет.

– Норма о том, что мужчины от 18 до 60 лет смогут совершать консульские действия за границей только при наличии военно-учетных документов, – насколько быстро это удастся реализовать?

– Во-первых, здесь нужно успокоить всех граждан Украины, временно пребывающих или проживающих в других странах. Никаких обязанностей, которые наступали бы для этих граждан после актуализации или получения военно-учетных документов по возвращению в Украину, этим законом не установлено, и механизмы такие в принципе очень сложно представить. Для нас важно, чтобы граждане Украины, принадлежащие к категории военнообязанных и проживающие за границей, обновили свои персональные данные. Потому что человек может проживать за границей, а ему посылают сообщения, повестки по адресам, зарегистрированным в ТЦК. Государство тратит время, материальные и человеческие ресурсы, чтобы проинформировать человека, который в принципе не может быть проинформирован, поскольку его нет в этом городе.

Если человек, находясь за границей, получает военно-учетный документ дистанционно, он может это сделать по электронному адресу, по телефону, через консульство при актуализации, при получении консульских услуг. Поэтому здесь никаких проблем нет и никаких негативных последствий для этих людей не наступит.

– Правда ли, что повестка будет считаться полученной, если она брошена в почтовый ящик? Будет ли это касаться только требования обновить свои данные в ТЦК?

– Есть требование обновить свои персональные данные в ТЦК. Если это требование не выполнено, оно будет отправлено в почтовый ящик и будет считаться надлежащим информированием лица. Потому что мы в этом законе предусмотрели, что в течение 60 дней каждый гражданин Украины от 18 до 60 лет обязан актуализировать свои персональные данные военно-учетные в ТЦК СП. Поэтому, по большому счету, сообщение в этом аспекте точно не будет каким-либо образом нарушать права человека или человек сможет обжаловать, если он несвоевременно прибыл.

Есть 60 дней, все – я, как народный депутат, ваши коллеги-журналисты мужского пола, государственные служащие, должностные лица всех уровней – обязаны обновить свои персональные данные. Что касается повестки, то повестка вручается так же, как и вручалась, – под роспись о вручении.

Поэтому никаких отрицательных последствий, если повестка брошена в ящик, не будет, это не считается надлежащим получением повестки.

– Как будет работать электронный кабинет военнообязанного? Он полноценно заменяет приход в ТЦК СП?

– Государство заинтересовано в создании электронного кабинета военнообязанного. Пока это добровольная процедура, то есть мы даем человеку выбор, если он хочет, он регистрирует этот электронный кабинет. Но мы с представителями Министерства обороны говорили, что государство должно фактически приобщиться к созданию этих электронных кабинетов для каждого военнообязанного, чтобы вся база была уже оцифрована.

Если человек придет обновлять свои персональные данные, то это тоже один из элементов формирования электронной базы данных военнообязанных, призывников и резервистов, закон о которой уже действует 10 лет. Поэтому электронный кабинет на данный момент является добровольным, это альтернатива физическому приходу в ТЦК СП для обновления данных. Человек дистанционно, из любого места Украины или мира даже, если мы говорим о пребывании за границей, может актуализировать свои данные, и он выполнит требование закона .

– Какие будут наказания для уклонистов?

– Это не предмет ведения нашего комитета, и в этом законопроекте мы эти вопросы не рассматривали. Правоохранительный комитет параллельно с рассмотрением нашего законопроекта нашим комитетом рассмотрел и рекомендовал Верховной Раде, и в первом чтении приняли законопроект об усилении административной ответственности, которая поднимет уровень штрафов за неявку в ТЦК СП и за необновление своих персональных данных. Поэтому в данном случае будет действовать административная ответственность. Если человек уклоняется от исполнения воинского долга, то по-прежнему будет действовать уголовная ответственность. Но вопрос ужесточения ответственности – это вопрос правоохранительного комитета, они над этим работают. Как только будет готов уже полностью ко второму чтению законопроекта, тогда мы сможем об этом говорить более подробно.

– По вашему мнению, подпишет ли этот законопроект президент? Когда он вступит в силу?

– Закон вступит в действие на следующий день после его подписания. Президент, я думаю, точно подпишет законопроект. Как я уже сказал, практически все законодательные поправки принимались конституционным большинством. Сам закон был принят с достаточным количеством голосов. Тем более что позиция президента была озвучена неоднократно. Я думаю, что никаких оснований не подписывать этот законопроект нет.

Более того, президент может не подписать законопроект и вернуть его в парламент, если он противоречит Конституции. Мы старались максимально полно учесть все требования Конституции. Поэтому я не вижу здесь проблемы.

– А мы можем говорить о каких-то сроках, когда это может произойти?

– Я думаю, что это должно произойти в очень краткосрочной перспективе. Некоторые наши политические оппоненты заявляли, что они будут регистрировать постановление о запрете подписания и направлении президенту из-за того, что не были учтены как раз вопросы увольнения с военной службы. Если это произойдет, сначала необходимо отклонить эти постановления, затем подписать председателю Верховной Рады и направить на подпись президенту. Поэтому здесь сроки сложно назвать, но я думаю, что это будет очень краткосрочная перспектива, то есть это максимум неделя – 10 дней и закон будет подписан.