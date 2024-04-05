Электронный кабинет будет создан для каждого военнообязанного: в Минобороны объяснили механизм

В Украине электронный кабинет планируют создать для каждого военнообязанного. Однако граждане будут решать самостоятельно, пользоваться этой функцией или нет.

Об этом рассказала замминистра обороны Екатерина Черногоренко, выступая в эфире объединенного новостного телемарафона. Напомним: законопроект №10062 был подписан президентом Владимиром Зеленским 2 апреля. В МО отмечали: в этом документе нет никакого положения относительно онлайн-повесток.

"Кабинет будет создан для каждого военнообязанного, фактически это будет заранее готовая опция для такой работы, но пользоваться таким электронным кабинетом или нет, будет дело каждого гражданина/гражданки", – объяснила Черногоренко.

Электронный реестр позволит военнообязанным предоставить свои данные удаленно, а также увидеть зарегистрированную информацию без личного обращения в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Там будут содержаться только те данные, которые прописаны в законе и могут способствовать уменьшению ошибок при военном учете. Каждый может подать через электронный интерфейс информацию, которую считает нужным, добавила заместитель главы МО.

Как писал OBOZ.UA:

– Законопроект №10062 предусматривает: возможность создания электронного кабинета военнообязанного, создание приложения для военнослужащих "Армия+", возможность для Украины размещать свои ІТ-системы в облаках стран-членов НАТО, совершенствование взаимодействия реестра "Оберег", цифровизацию процесса получения статуса УБД.

– Ранее СМИ сообщали, что нардепы, дорабатывающие новый проект закона о мобилизации, решили отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника.

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