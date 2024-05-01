В Украине с 4 мая отменяют статус "ограниченно пригодный": что это значит и в какой срок нужно пройти ВВК

В субботу, 4 мая, вступит в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту, подписанный президентом 2 апреля. Он, в частности, предусматривает упразднение статуса "ограниченно пригодный" и обязывает пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК).

Медкомиссия будет выносить только два вывода: годный или непригодный к службе. Детальнее о новом законе и сроках для прохождения повторной ВВК читайте в материале OBOZ.UA.

Что известно о законе 3621-IX

Принятый закон №3621-IX преследует цель усовершенствования механизмов обеспечения прав военных, в частности, на информацию, медбеспечение, отпуска, определение потери трудоспособности, правовое урегулирование других вопросов.

Он вступает в силу 4 мая 2024 года. Согласно новому закону, в Украине больше не будет статуса "ограниченно пригодный".

ВВК будет выдавать только два вывода: пригодный или непригодный, причем первых будут разделять на категории в зависимости от степени функциональности, рассказала директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова.

Категории пригодности будут следующими:

– полностью пригодные;

– пригодные к службе в военном вузе, в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодные к службе в Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, Силах спецопераций, подразделениях спецназначения, плавсоставе и т.д.;

– пригодные по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в вузы);

– пригодные для выполнения специфических задач.

Когда "ограниченно пригодным" нужно пройти повторную ВВК

Мужчины, ранее получившие статус "ограниченно пригодных", должны пройти повторную ВВК в течение девяти месяцев после вступления в силу закона №3621-IX.

Этот закон вступит в силу 4 мая 2024 года, следовательно, пройти переосмотр таким мужчинам необходимо до 4 февраля 2025 года, указали в Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После вступления в силу нового закона о мобилизации (18 мая) всем гражданам, включая тех, у кого есть отсрочка, необходимо посетить ТЦК для уточнения своих данных. После этого их будут направлять на ВВК, рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

– Согласно новому закону, определенные категории мужчин получат право на отсрочку, в том числе и имеющие бронь. Многодетные мужчины в случае неуплаты алиментов будут терять это право.

– Накануне в парламенте рассказали, что в Кабинете министров до сих пор не отказались от идеи бронирования для украинцев с зарплатой более 35 тыс. гривен.

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