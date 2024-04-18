Кто имеет право на отсрочку в соответствии с новым законом о мобилизации: названы все категории

Народные депутаты Украины 11 апреля 283 голосами приняли во втором чтении закон об изменениях в мобилизации, а 16 апреля документ подписал президент Владимир Зеленский. Согласно закону, определенные категории граждан получат отсрочку, в том числе те, кто имеет бронь.

Принятый нормативный акт вступит в силу 18 мая 2024 года. Перечень категорий, которые согласно ему могут претендовать на отсрочку от мобилизации, – далее в материале OBOZ.UA.

Кто в Украине получает отсрочку от мобилизации

В частности, отсрочку получат те, кто содержит трех и более детей и не имеет долгов по алиментам, а также опекуны лиц с инвалидностью и недееспособными.

Также отсрочку имеют сами лица с инвалидностью, однако каждые 6-12 месяцев они должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК).

Отсрочка в новом законе предусмотрена и для усыновителя, на содержании которого есть ребенок до 18 лет, который к моменту усыновления был сиротой или лишен родительской опеки.

Также не могут мобилизовать студентов, обучающихся по дневной или дуальной форме на высшем уровне, чем раньше, и по одной специальности.

Второе образование или повторное поступление на степень, которую вы уже получали, а также заочное или дистанционное обучение не предусматривают отсрочки от мобилизации, объясняет аналитика Оксана Заболотная.

Также право на отсрочку получат:

– лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и муж/жена которых проходит военную службу;

– граждане, имеющие жену/супругу, родителей/отцов жены с инвалидностью I или II группы, если в семье нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать. Аналогично закон действует в отношении лиц, занятых постоянным уходом за больной женой, ребенком или родителями;

– женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО или боевых действий во время полномасштабного вторжения;

– члены семей Героев Небесной Сотни;

– работники предприятий, которые привлекались к обеспечению АТО и погибли или умерли во время АТО;

– освобождены от службы в связи с освобождением из плена – таких лиц можно мобилизовать только с их согласия.

Также отсрочку будут иметь докторанты и интерны, которые учатся на дневной или дуальной формах, а также научные и научно-педагогические работники учебных заведений по основному месту работы по крайней мере на 0,75 ставки.

Студенты, имеющие право на отсрочку и потерявшие его, могут завершить обучение до конца учебного года со дня вступления закона в силу.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно новому закону, лица с инвалидностью I, I и III группы могут быть мобилизованы на военную службу только по собственному желанию, заключив контракт с ВСУ. В то же время лица в возрасте от 25 до 55 лет, получившие ІІ или ІІІ группу после полномасштабного вторжения, обязаны пройти ВВК повторно.

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