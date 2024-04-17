Могут ли мобилизовать мужчин с инвалидностью после вступления в силу нового закона: разъяснение

Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации №3633-IX, который Верховная Рада приняла во втором чтении 283 голосами. В нем, среди прочего, были обновлены условия для призыва лиц с инвалидностью.

17 апреля закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины", он вступит в силу 18 мая. Какие нормативные изменения касаются лиц с инвалидностью, читайте в материале OBOZ.UA.

Будут ли мобилизовать лиц с инвалидностью

Согласно новому закону, лица с инвалидностью I, I и III группы не подлежат мобилизации. В то же время они могут попасть на военную службу по собственному желанию, заключив контракт с Вооруженными силами Украины.

Мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, получившие ІІ или ІІІ группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, обязаны пройти военно-врачебную комиссию повторно, чтобы подтвердить ее выводы. Однако исключение составляют защитники, получившие травмы во время участия в боевых действиях.

Это положение также касается людей, имеющих специфические состояния, в частности онкологические заболевания, интеллектуальные или психические расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы, причины инвалидности с детства.

Кроме того, военнообязанные, имеющие заключение ВВК о временной непригодности, также должны будут пройти повторный медосмотр.

"Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением ВВК)", – говорится в тексте закона.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля Зеленский подписал изменения в закон о правах военных и полицейских на соцзащиту, который включает в себя отмену статуса ограниченной пригодности. Людям, которые ранее получили такой статус, необходимо будет пройти пересмотр до 4 февраля 2025 года.

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