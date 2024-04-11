'Ограниченно пригодных' в Украине больше не будет: в какой срок нужно пройти ВВК и какие нюансы следует знать

Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал изменения в законодательство о правах военных и полицейских на социальную защиту. Они включают в себя отмену статуса ограниченной пригодности для военнообязанных граждан.

Теперь мужчины, ранее имевшие такой статус, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). OBOZ.UA рассказывает, какие сроки установлены для этого и к чему следует готовиться во время прохождения ВВК.

Когда ограниченно пригодные должны пройти повторную ВЛК

Мужчины, ранее признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторную ВЛК в течение девяти месяцев после вступления в силу закона №3621-IX.

Подписанный президентом документ приобретет 4 мая 2024 года, так что пройти пересмотр следует до 4 февраля 2025 года, указали в Минобороны.

Новый статус вместо "ограниченно пригоден"

Вместо "ограниченно подходящего" в Украине могут ввести новый статус для военных и военнообязанных, сообщили в департаменте здравоохранения Минобороны в ответ на запрос "ВВС Украина".

В то же время министерство еще не разработало новый приказ по ВЛК, на который имеет три месяца. Поэтому у медиков пока нет критериев, куда отнести "ограниченно пригодного" – к пригодным или непригодным.

Департамент здравоохранения сообщил, что предложенные изменения в приказ предусматривают пять статусов:

– непригодны к военной службе с исключением из военного учета;

– непригодны с пересмотром через 6-12 месяцев;

– временно непригодные, требующие лечения, отпуска или увольнения (эта категория существовала и раньше);

– пригодные;

– пригодны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях.

Именно категория "пригодных к службе" в определенных частях и есть то, что может заменить "ограниченную пригодность".

Как пишет "ВВС Украина", для многих имеющих серьезные болезни новый статус может стать облегчением. Список этих заболеваний содержится в приказе 402 об обновленном ВЛК.

В то же время глава правозащитного центра для военных "Принцип" Любовь Галан говорит, что статус "ограниченно пригоден" нужен, иначе многих надо будет уволить, то есть признать непригодными, или "пойти на преступные действия" и отправлять их на фронт, несмотря на состояние здоровья.

По ее словам, правозащитники донесли свою позицию Минобороны и в ведомстве якобы услышали их. Об этом может свидетельствовать и предложение ввести статус "пригодный" только для конкретных видов войск.

Как будет проходить ВЛК

После обновления списка болезней, кого-то из тех, кто раньше был ограничен годным, уволят. Но, вероятно, таких будет немного, поскольку вооруженным силам критически не хватает людей, пишет "ВВС Украина".

Люди больше не будут признавать ограниченно пригодными, но могут признать пригодными только для службы в обеспечении, ТЦК, сооружениях и т.д.

Однако остаются вопросы относительно того, найдутся ли теперь должности для бывших ограниченно пригодных и будут делать с теми, кто сейчас служит в обеспечении или ТЦК, говорится в статье.