"Ограниченно пригодных" в Украине больше не будет: что предусматривает новый закон и придется ли повторно проходить ВВК

Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в законодательство о военной службе. Согласно ему, в Украине отменен статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных.

Вместо этого остаются только два состояния – "пригодный" и "непригодный". Что теперь ожидает мужчин, которые раньше имели статус "ограниченно пригодных", читайте в материале OBOZ.UA.

Какие изменения произошли в военной службе

На сайте Верховной Рады сообщили, что 2 апреля закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", зарегистрированный в парламенте под номером 10313, подписал глава государства.

Документ был проголосован депутатами 21 марта. "За" проголосовали 296 парламентариев.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что он разработан с целью усовершенствования механизмов обеспечения некоторых прав военных, в частности на информацию, медицинское обеспечение, отпуска, пенсионное обеспечение, а также прав полицейских на единовременную денежную помощь в случае гибели (смерти), определение потери трудоспособности.

Ограниченно пригодных в Украине больше не будет

Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что законом упразднен статус ограниченно пригодных. Согласно подписанному акту, мужчины, имеющие такой статус, должны в течение девяти месяцев повторно пройти ВВК.

Законодательство теперь определяет только статус "пригодный" и "непригодный" к военной службе. Повторная медкомиссия должна определить, к какой именно категории теперь отнести "ограниченно пригодное" лицо.

Минобороны Украины, в свою очередь, должно внести изменения в приказ № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ", в котором перечислялись состояния здоровья, предусматривавшие признание "ограниченно пригодным".

Кроме того, законом предусмотрена возможность нахождения военных на лечении до 12 месяцев, в частности за границей, без необходимости через четыре месяца лично проходить ВВК.

Ко второму чтению были изъяты все нормы о запрещении военным распространять информацию в медиа и интернете, отметил Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее комитет Рады по нацбезопасности завершил рассмотрение поправок в законопроект № 10449 о мобилизации.

Ожидается, что на голосование его могут вынести в середине апреля. Согласно документу, часть госслужащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку от призыва.

В проекте закона также предусматривается снижение призывного возраста до 25 лет и наказание за уклонение.

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