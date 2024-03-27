Мобилизация от 25 лет и не только: в Минобороны обнародовали новые детали мобилизационного законопроекта

Если законопроект № 10449 будет принят Верховной Радой, в Украине будет введена обязательная базовая военная служба с 18 лет вместо срочной. Однако мобилизации с 18 лет не будет.

Об основных нововведениях "мобилизационного" законопроекта рассказало Министерство обороны Украины. Таким образом, были опровергнуты слухи о якобы планах уменьшить мобилизационный возраст.

В частности, предлагается уже со следующего года введение обязательной базовой службы для молодых людей от 18 лет вместо срочной службы. Базовая будет разной по времени – на срок в 5 месяцев в мирное время и на 3 месяца в военное.

Кроме того, с 2025 года в высших учебных заведениях будет введена "базовая военная подготовка". Минобороны подчеркнуло, что от ее прохождения в университетах будут освобождены некоторые категории граждан.

Также граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы.

Кроме того, украинцы с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста, то есть до 25 лет.

В целом же мобилизационный возраст будет с 25 до 60 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, нардепы приступили к рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации с 11 марта. Среди вопросов, которые должны быть урегулированы, – вопросы о ухаживающих за людьми с инвалидностью I, II и III группы.

После принятия проекта закона № 10449 в первом чтении народные депутаты подали в него более 4 тысяч поправок.

Ранее профильный парламентский комитет решил отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника. Зарегистрировать его и получать интернет-сообщения военнообязанные смогут по собственному желанию.

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