Больше никакой отсрочки: кто потеряет 'привилегии' в новом законе о мобилизации

На днях комитет Верховной Рады по нацбезопасности завершил рассмотрение депутатских поправок в законопроект №10449 о мобилизации. Ожидается, что на голосование его могут вынести в середине апреля.

Согласно проекту закона, часть госслужащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку от призыва. Кого коснутся изменения, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто потеряет отсрочку от мобилизации

Как рассказал депутат Верховной Рады и военный Роман Лозинский, согласно законопроекту о мобилизации, "очень многие категории" граждан потеряют право на отсрочку, в частности ряд госслужащих и правоохранителей.

"Это часть госслужащих разных рангов, разных структур. Представители сферы правоохранительных органов, таких как ГБР. Эти решения ныне приняты. Это потенциально несколько сотен тысяч человек из расчетов, которые звучали на заседаниях Комитета. Каким будет финальное решение Комитета, я сейчас не готов сказать. Сейчас эти блоки будут суммировать и возможны еще определенные изменения", – сказал он в эфире Radio NV.

По словам Лозинского, порог для мобилизации составит 25 лет.

В то же время комитет по нацбезопасности не поддержал идею привязать бронирование от мобилизации к уровню зарплаты и уплаченных налогов.

"Было такое предложение, по моему мнению, абсолютно абсурдное, которое сеет еще больше неравенства в нашей стране. Потому что не села и сельские территории должны воевать, а все украинцы и те, кто в городах имеют более высокие зарплаты. Это не повлияет на экономику, мы уже в этом убеждены, были соответствующие расчеты. Поэтому такое решение комитет не поддержал – определенный предел, с которого у тебя наступает бронь от мобилизации за счет твоей заработной платы. Это решение было отклонено и я считаю, это правильно", – сказал нардеп.

Что известно о законопроекте №10449

30 января 2024 года Кабинет министров утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его на рассмотрение Верховной Рады взамен первой версии закона, №10378, зарегистрированной в Раде 25 декабря.

В обновленном документе предусматривается ряд изменений, в том числе наказание за уклонение и снижение призывного возраста до 25 лет.

7 февраля депутаты парламента большинством голосов приняли в первом чтении законопроект №10449. После этого нардепы подали в него более 4 тыс. поправок.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 марта нардеп Ярослав Железняк рассказал, что законопроект о мобилизации готов на 95%. Комитет по нацбезопасности закончил рассмотрение 4051 из 4266 поправок к документу.

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