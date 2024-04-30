В Кабмине не отказались от идеи ввести бронирование для украинцев с зарплатой выше 35 тыс. грн, – Гончаренко
В Кабинете министров Украины до сих пор не отказались от идеи ввести бронирование для украинцев, чья зарплата превышает 35 тыс. гривен. Инициативу продвигает премьер-министр Денис Шмыгаль.
Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко с ссылкой на собственные источники. "Идею бронирования "для богатых" снова педалируют в Кабмине", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гончаренко, на идее ввести бронирование для граждан с зарплатой более 35 тыс. грн настаивает лично Шмыгаль, несмотря на то, что ранее против этого решения выступили военные и общественные активисты.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук также "открестился от такой возможности", заявил нардеп.
"Но "налог на трусость" лоббируют какие-то влиятельные силы, если Шмыгаль готов поставить свой пост на эту преступную норму", – считает Гончаренко.
Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин разработал схему бронирования для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн и 100-процентное бронирование для чиновников ранга А, полицейских и работников топливно-энергетического комплекса.
Инициатива встретила волну критики. В частности, юрист Александр Камша отмечает, что такой подход является дискриминационным и нарушает права граждан.
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