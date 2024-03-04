В Украине хотят изменить подход к бронированию от мобилизации: Шмыгаль раскрыл детали

Правительство нарабатывает более справедливые подходы к бронированию военнообязанных. В частности, речь идет об учете уровня заработных плат, налоговой нагрузки и влияния на экономику.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве 4 марта. "Средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией – все эти вещи сегодня прорабатываются комплексно. И влияние предприятия или отрасли на экономику – вот это рамки будущей системы бронирования, над которой мы работаем", – сказал он.

Шмыгаль добавил, что по состоянию на март 2024 года в Украине бронь имеют около 700 тыс. человек.

По подсчетам Кабинета министров, соотношение работников и военных для обеспечения армии должно быть восемь к одному, и исходя из этого правительство разрабатывает справедливые параметры бронирования, сказал премьер.

"Критические для экономики предприятия сохранят приоритет в бронировании, но дополнительные возможности получат предприятия, наполняющие государственный бюджет… Например, налоговая нагрузка выше среднего по отрасли. Такого официального показателя нет, но Налоговая его предоставляет", – сообщил он.

В то же время, по его словам, Кабмин намерен сделать этот механизм более практичным и справедливым.

В частности, чиновники считают, что к предприятиям, которые должны быть вовлечены в бронирование, следует относить и те, которые наполняют госбюджет и способствуют полноценному финансированию Сил обороны.

"Мы смотрим, работаем над тем, как эти вещи ввести в законодательную плоскость. То есть уплата налогов, официальная зарплата должна быть средней или выше средней по отрасли", – сказал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Раде предложили разрешить всем предприятиям бронировать работников при условии, что они будут платить ежемесячный платеж.

На днях в Минобороны рассказали, что система реестра военнообязанных "Оберіг" уже работает с самыми крупными реестрами. В частности, ее подключили к миграционной службе и пограничной службам Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!