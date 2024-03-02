'Оберег' уже работает с крупнейшими реестрами: в Минобороны рассказали подробности

Система реестра военнообязанных "Оберіг", которая была создана для хранения информации обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в Украине, уже работает с самыми крупными реестрами. В частности систему присоединили к Государственной миграционной службе и Государственной пограничной службе.

Об этом в эфире телемарафона в пятницу, 1 марта, рассказала заместительница главы Министерства обороны Украины Екатерина Черногоренко. По ее словам, обмены "Оберіга" с рядом реестров имеют очень положительные последствия.

Представительница оборонного ведомства отметила, что сейчас происходит процесс обеспечения работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки дополнительным оборудованием, чтобы повысить эффективность работы с этим реестром.

Также Черногоренко сообщила, что параллельно готовится и запуск услуги "Кабинет военнообязанного", который будет осуществлен после принятия соответствующих законопроектов в Верховной Раде.

Ранее замминистра обороны сказала, что электронный кабинет для военных заработает в Украине через два месяца после принятия закона о мобилизации №10449 – примерно в начале второго квартала текущего года. В нем будет возможность, в частности, получить "Сертификат защитника" – выписку из реестра "Оберіг" о военнообязанном.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре в ВСУ рассказывали, что "Оберіг" уже работает, но пока нет синхронизации с другими реестрами. Однако когда будет принят соответствующий законопроект, у ТЦК появится доступ к большему количеству персональных данных украинцев.

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