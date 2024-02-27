В Минобороны рассказали, когда заработают кабинет призывника и реестр военнообязанных

Электронный кабинет для военных заработает в Украине через два месяца после принятия закона о мобилизации №10449 – примерно в начале второго квартала текущего года. В нем будет возможность, в частности, получить "Сертификат защитника" – выписку из реестра "Оберіг" о военнообязанном.

Об этом в блиц интервью изданию Forbes рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Она отметила, что указанный термин достаточно короткий для подобных инструментов – "можно сказать мгновенный".

Также заместитель министра отметила, что в кабинете будет выгружаться электронный документ с QR-кодом, похожий на COVID-сертификат. Кроме того, готовится функционал, где директор предприятия сможет запросить бронирование своих работников.

В кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения территориальных центров комплектации, чтобы их могли использовать ТЦК, что освободит от лишней бюрократии, ксерокопий и т.д.

"Не нужно будет нести кучу документов. Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров", – отметила чиновница.

Напомним, ранее спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк сообщил, что согласно новому проекту закона о мобилизации, вызовы в ТЦК и СП будут отправляться в электронный кабинет призывника. Это позволит существенно упростить систему отбора в армию в соответствии со специальностью человека.

По его словам, такая практика, кроме прочего, позволит снизить количество ложных повесток для лиц, не подлежащих мобилизации.

Павлюк отметил, что у некоторых военнообязанных может быть страх обновления своих данных в ТЦК: мол, их "мгновенно заберут в армию". Однако спикер заверил, что в Украине сейчас гораздо больше военнообязанных, чем нужно ВСУ. Поэтому "мгновенно забирать" никого не будут.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Юрист Сергей Савинский объяснил, как будет работать электронный кабинет призывника. По его словам, все военнообязанные должны будут зарегистрироваться в нем в течение 60 дней. В то же время игнорирование регистрации будет считаться нарушением закона о мобилизации, за что предусмотрен штраф.

– Электронный кабинет позволит ТЦК и СП рассылать повестки в электронном виде. В проекте закона говорится, что если повестка была направлена в электронный кабинет позже 17:00, то она будет считаться врученной на следующий рабочий день.

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