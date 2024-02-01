С какого момента электронная повестка будет считаться врученной: подробное разъяснение

Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, который предусматривает целый ряд изменений в процессе мобилизации. В документе идет речь, в частности, об электронных кабинетах военнообязанных.

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С помощью такого кабинета гражданам Украины будут рассылать повестки в территориальные центры комплектования. OBOZ.UA выяснил, с какого момента электронная повестка будет считаться врученной и что именно должно быть указано в ней.

Согласно ст. 22 проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, военнообязанные граждане должны будут зарегистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного или резервиста. Это позволит оперативно и даже в автоматическом режиме обновлять персональные данные о военнообязанном.

Кроме того, такой электронный кабинет позволит ТЦК и СП рассылать повестки в электронном виде. В проекте закона говорится, что если повестка была прислана в электронный кабинет позже 17:00, то она будет считаться врученной на следующий рабочий день.

Также в документе говорится, что повестка должна содержать в себе персональные данные военнообязанного – фамилию, имя, отчество и дату рождения. Также в ней должны быть указаны название ТЦК и СП, который выдал повестку, цель вызова, время и дату, когда нужно прибыть в территориальный центр комплектования.

В случае получения электронной повестки, она должна содержать цифровую подпись должностного лица, которое выписало повестку, а также соответствующий регистрационный номер.

Напомним, в обновленном законопроекте о мобилизации №10449 предусмотрены изменения в перечне оснований для предоставления отсрочки. Они касаются, в частности, и многодетных родителей, и тех, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 января Кабмин утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, наказание за уклонение. Также правительство предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Ранее сообщалось, что обновленный законопроект предлагает обязать некоторых граждан повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

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