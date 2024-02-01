Кто может получить отсрочку от мобилизации в случае принятия нового законопроекта: разъяснение

В обновленном законопроекте о мобилизации №10449, который на днях Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады, предусмотрены изменения в перечне оснований для предоставления отсрочки. Они касаются, в частности, и многодетных родителей, и тех, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

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В парламенте говорят, что в случае принятия новый закон вступит в силу не раньше марта. В то же время текст проекта может дополнительно изменяться при внесении и рассмотрении поправок. Кто может рассчитывать на отсрочку в случае принятия законопроекта о мобилизации в его нынешней версии, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто получит отсрочку в случае принятия нового закона о мобилизации

Согласно тексту обновленного законопроекта, отсрочку на основании содержания трех и более детей смогут получить только лица, у которых нет задолженности по алиментам (не превышает суммы платежей за три месяца).

Кроме того, сужается круг лиц с правом на отсрочку, самостоятельно воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет. В соответствии с проектом, отсрочка будет предоставлена только в том случае, если второй родитель умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим.

Право на отсрочку будут иметь военнообязанные, у которых есть родные с инвалидностью I и II группы, но с определенными особенностями, в частности:

– I группы инвалидности члены семьи I степени родства (родители, второй из супругов, дети) при условии осуществления постоянного ухода за таким лицом, а также ІІ степени родства (родные братья и сестры, баба и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки ) при отсутствии у таких лиц родственников I степени родства,

– ІІ группы инвалидности члены семьи I степени родства, занятые постоянным уходом за ней, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Также сужается круг соискателей образования, имеющих право на отсрочку. Ее будут получать соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования, что является выше ранее полученного уровня образования в такой последовательности.

"Например, после бакалаврского уровня образования получает отсрочку получающий образование магистерского уровня и так далее", – пояснила адвокат Марина Бекало.

Эта последовательность не применяется к аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта. Право на отсрочку также будут иметь докторанты и интерны.

Лицам с инвалидностью любой группы оставляют право на отсрочку, однако они могут пойти служить в армию во время мобилизации по контракту.

"Норма проекта исключает действующее сегодня положение, по которому призыв на военную службу для лиц с инвалидностью может быть только с согласия таких лиц и по месту их проживания. Считаю, что это условие необходимо оставить в редакции нового закона, подписание лицом с инвалидностью контракта на прохождение военной службы должно быть добровольным и для таких лиц должны устанавливаться дополнительные гарантии и ограничения по несению военной службы", – говорит Марина Бекало.

Право на отсрочку будут иметь также лица, освобожденные из плена. Их мобилизация возможна только с их согласия.

"По моему мнению, для таких лиц, в случае их согласия, также должно предусматриваться подписание контракта с ограничениями по срокам и предоставляться дополнительные гарантии", – прокомментировала адвокат.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 января Кабмин утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, наказание за уклонение. Также правительство предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Кроме того, обновленный законопроект предлагает обязать некоторых граждан повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

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