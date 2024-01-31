Как будет проходить рассмотрение законопроекта о мобилизации и когда возможно голосование: разъяснение

Обновленный законопроект о мобилизации №10449 могут начать рассматривать в Верховной Раде уже 6 февраля, а принять – не ранее 22 февраля. Затем документ должен подписать президент Украины. Очевидно, что раньше марта закон не вступит в силу в случае его принятия.

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Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, проект закона №10449, который был зарегистрирован 30 января, в настоящее время ожидает следующий этап – включение в повестку дня сессии.

Это, вероятно, произойдет автоматически из-за открытия новой сессии, пояснил нардеп.

"Далее важный этап: сокращение сроков представления альтернативных законопроектов с 14 дней до семи. Это требует отдельного голосования (226+). Оно может состояться не раньше 6 февраля, и если будет поддержано такое сокращение – то законопроект имеет шанс быть рассмотрен на ближайшей пленарной неделе в феврале, то есть условно 6-9 февраля", – рассказал Железняк.

После этого должно состояться заседание парламентского Комитета по обороне, которое примет решение поддержать либо правительственную версию, либо какую-то из альтернативных. Как отметил парламентарий, этот комитет "почтенный", поэтому раньше голосования за сокращение сроков (а это 6 февраля и далее) такое заседание не состоится".

Далее законопроект будет выноситься на голосование в первом чтении, скорее всего, это произойдет не ранее 7 февраля.

Если законопроект депутаты поддержат 226 и более голосами в первом чтении, потребуется еще одно голосование за сокращение срока правок. Если оно наберет 226 и более голосов, Рада получит семь дней для подачи правок (иначе – 14 дней).

Затем Комитет по обороне должен вновь рассмотреть все правки.

"Очевидно их будет много. И учитывая нагрузку и график Рады, то раньше, чем в конце февраля, законопроект не будет вынесен на голосование до второго чтения. Когда вынесут законопроект на второе чтение, будет зависеть от Комитета, но очевидно что не раньше 22 февраля. Если будет много правок, процедура рассмотрения может затянуться на несколько дней", – пояснил Ярослав Железняк.

Депутат также напомнил, что при рассмотрении правок текст может изменяться дополнительно, однако в итоге в зале Рады должно состояться финальное голосование за второе чтение.

"Потом очень вероятно, что кто-то из депутатов внесет блокирующее постановление и нужно будет еще одно голосование, чтобы дать возможность спикеру подписать закон и отправить президенту. Затем президент должен подписать закон. И это я описал один (из наиболее вероятных, но не единственный) сценариев. Но думаю, что уже очевидно, что раньше марта закон не вступит в силу. Плюс там еще переходный период в месяц", – спрогнозировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 января Кабмин утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, наказание для уклонистов. Также правительство предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Кроме того, обновленный законопроект предлагает обязать некоторых украинцев повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

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