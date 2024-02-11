Как будет работать электронный кабинет призывника в Украине: объяснение юриста

В случае принятия законопроекта №10449 о мобилизации в Украине заработает электронный кабинет призывника. Все военнообязанные должны будут зарегистрироваться в нем в течение 60 дней.

Об этом в интервью украинским СМИ рассказал юрист Сергей Савинский. Он отметил, что неизвестно, как будет работать этот инструмент, однако он призван собрать все данные в одном месте и облегчить мобилизационный процесс. В то же время, в самом законопроекте нормы между собой пока не синхронизированы.

Юрист подчеркнул, что после запуска реестра должна быть настроена надлежащая коммуникация, чтобы граждане получили необходимую информацию. Разместить ее нужно как минимум на сайтах Верховной Рады и профильных министерств.

Савинский считает, что идентификация личности может происходить с помощью КЭП (квалифицированные электронные подписи), Дія. Підпис или ЦНАП. В то же время игнорирование регистрации будет считаться нарушением закона о мобилизации, за что предусмотрен штраф.

Кроме того, есть вопросы относительно распорядителей данных и вероятности передачи их третьим лицам.

"Так что к реестру будет большое количество вопросов, но это достаточно интересный опыт", – констатировал юрист.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что ведомство работает над электронным военным билетом, однако, вероятнее всего, у "Дії" его не будет. В министерстве над этим вопросом работают раздельно.

– С помощью электронного кабинета гражданам Украины будут рассылать повестки в территориальные центры комплектования. Она будет содержать цифровую подпись должностного лица, выписавшего повестку, а также соответствующий регистрационный номер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!