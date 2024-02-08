Военный электронный кабинет будет, но не в 'Дії': Федоров рассказал нюансы

Министерство цифровой трансформации Украины работает над электронным военным билетом, однако, скорее всего, в "Дії" его не будет. В ведомстве над этим вопросом работают отдельно.

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров сообщил в интервью Forbes. Он добавил, что будет правильно, если первым эту новость анонсирует Министерство обороны.

"Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, теоретически это может быть военный билет в "Дії". Однако, скорее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно", – подчеркнул глава ведомства.

Федоров отметил, что в "Дії" также не будет электронного военного кабинета или повесток.

"Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії". В "Дії" также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток в "Дії" не будет тоже", – заявил глава Минцифры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, какие категории граждан потеряют право на бронь по новому законопроекту. Так, в случае принятия законопроекта №10449 для некоторых категорий государственной службы количество военнообязанных, которое может быть забронировано, сократится до 50%.

Напомним, что согласно новому проекту закона о мобилизации, в Украине будут отправлять вызовы в территориальные центры комплектования в электронный кабинет призывника. Это позволит существенно упростить систему отбора в армию в соответствии со специальностью человека. Одновременно это позволит уменьшить количество ложных повесток для лиц, не подлежащих мобилизации.

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