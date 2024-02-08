Мобилизация в Украине: какие категории граждан потеряют право на бронь по новому законопроекту

7 февраля депутаты Верховной Рады Украины поддержали в первом чтении правительственный законопроект №10449 о мобилизации. Среди прочего этот проект закона предусматривает изменения в порядке бронирования военнообязанных.

Бронирование – это предоставление временной отсрочки от мобилизации ключевым работникам предприятия, компании, учреждения или организации, которые критически важны для обеспечения их стабильного функционирования. OBOZ.UA разбирался, какие категории граждан лишатся права на бронь согласно новому законопроекту.

Если сейчас бронированию подлежат все военнообязанные работники государственных органов, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов, то в случае принятия законопроекта №10449 для некоторых категорий государственной службы количество военнообязанных, которые могут быть забронированы, сократится до 50%.

В сравнительной таблице к проекту закона сказано, что сейчас, согласно действующему законодательству, бронированию подлежат работающие военнообязанные:

– в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов);

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Законопроект №10449 предусматривает, что бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу:

– в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления на должностях: государственной службы категории "А", глав областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов – все военнообязанные; государственной службы категории "Б", "В", в органах местного самоуправления – до 50% количества военнообязанных;

– в Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Службе судебной охраны, в судах, других государственных органах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах за исключением военнообязанных, указанных в пункте 1 этой части;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов);

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные собственники, а также критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований в особый период.

Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований в особый период, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

"Порядок и организация бронирования, критерии, перечень должностей и профессий, а также объемы бронирования военнообязанных, кроме пункта 1 части первой настоящей статьи, определяется Кабинетом Министров Украины", – говорится в проекте закона.

Также в тексте документа отмечается, что военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями, обязаны уточнить свои учетные данные относительно их бронирования через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 о мобилизации. "За" проголосовали 243 депутата, 12 выступили против.

Во второе чтение народные депутаты Украины будут вносить в документ поправки. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, новый закон о мобилизации, вероятнее всего, вступит в силу не раньше апреля.

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