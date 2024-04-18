За неуплату алиментов – потеря отсрочки: что предусматривает новый закон о мобилизации в Украине

Через месяц вступит в силу новый закон о мобилизации, предусматривающий ряд нововведений. Кроме запрета уклонистам управлять транспортными средствами и консульских ограничений в случае необновления персональных данных в ТЦК, он предусматривает дополнительные санкции для военнообязанных родителей, не уплачивающих алименты.

Об этом сообщает OBOZ.UA. Согласно действующей статье 23 мобилизационного закона, отсрочка от призыва предоставляется родителям троих и более несовершеннолетних детей.

Теперь же за неуплату алиментов в течение трех месяцев хотя бы за одного ребенка они будут терять это право.

После вступления в силу нового закона о мобилизации родители троих или более детей должны явиться в ТЦК в течение 60 дней. Они имеют право на отсрочку. Речь идет не только о факте отцовства в отношении трех или более несовершеннолетних детей, но и об отсутствии задолженности, если обязаны платить алименты.

ТЦК будут подавать запросы в Государственный реестр должников и исполнительных производств и получать соответствующие справки. Должников смогут мобилизовывать.

В Министерстве юстиции оценивают, что это может касаться около 20 тысяч человек. При этом отметили, что мобилизация не является наказанием, а является возможностью для военнообязанных служить в армии за высокую зарплату и урегулировать свои долги, обеспечив финансовое будущее своим детям.

"Надо отметить, что мобилизация для такой категории ни в коем случае не должна быть наказанием. Ибо военная служба – это обязанность, как и родительская ответственность. Плюс действительно есть категория таких родителей, которые хотели бы платить алименты, но не имеют работы. Учитывая достаточно высокие зарплаты в ВСУ, это будет как раз механизм достаточно быстрого погашения долгов. Главное – дети получат финансовое обеспечение", – отметил замминистра юстиции Андрей Гайченко в комментарии изданию LB.ua.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 апреля Зеленский поставил подпись под проектом закона №10449 о мобилизации в Украине. Документ вступит в силу через месяц.

Напомним, ранее объяснялось, кого после вступления в силу нового закона о мобилизации не смогут мобилизовать, а кто потеряет право на отсрочку. Кроме того, сообщалось, какое наказание может быть введено за отказ проходить ВВК.

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