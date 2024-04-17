Кого не смогут мобилизовать после вступления в силу нового закона, а кто потеряет право на отсрочку: все категории

После того, как 18 мая новый закон о мобилизации №3633-IX вступит в силу, часть граждан не будет подлежать мобилизации или будет иметь отсрочку. Однако некоторые лица право на последнюю потеряют.

Текст документа был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" 17 апреля. Нардепы проголосовали за законопроект 11 апреля, а 16-го числа его подписал президент.

Новые условия отсрочки для студентов

Если раньше все студенты имели такое право, то новый закон оставит отсрочку только для тех, кто учится на дневной или дуальной форме, а уровень образования – выше полученного ранее.

Соответственно, лица, которые решили получать второе или третье образование, отсрочки иметь не будут. Право на отсрочку останется действительным для докторантов и тех, кого зачислили в интернатуру.

Также среди нововведений – отсрочки не будет у работников предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны.

Кого не смогут мобилизовать

Новый закон расширяет категории военнообязанных, не подлежащих мобилизации. В частности:

– те, кто был в плену и уволился со службы в запас (могут присоединиться к ВСУ только по собственному желанию);

– военнообязанные, прошедшие новый вид службы – базовую военную службу, пока им не исполнится 25 лет;

– члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства.

Другие пункты в большинстве своем не являются новыми, но в отдельных есть изменения. Кто еще не подлежит мобилизации:

– забронированные работники (теперь они должны быть на специальном учете);

– лица с инвалидностью, лица, признанные ВЛК временно непригодным по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (после этого срока они снова должны пройти ВЛК);

– научные и педагогические работники учебных заведений, если они имеют минимум 0,75 ставки;

– граждане, на содержании которых находятся трое или больше детей в возрасте до 18 лет (если нет задолженности по уплате алиментов);

– женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет (если второй родитель умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы);

– лица с несовершеннолетним ребенком, если один из родителей уже служит;

– женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие тяжело больного ребенка или ребенка с инвалидностью;

– женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, имеющий инвалидность I или II группы;

– усыновители, на содержании которых находится ребенок до 18 лет, который к моменту усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки;

– опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

– граждане, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своими родителями. Также допускается уход за отцом или матерью жены/супруга, если последний умер или из-за состояния здоровья не может ухаживать за родителями;

– опекун лица, признанного судом недееспособным;

– граждане, имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы (также есть условия отсрочки для тех, у кого жена или муж с инвалидностью III группы);

– лица, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО, ООС, широкомасштабного вторжения.

Не будут мобилизовать и часть госслужащих и силовиков. Это:

– руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов госуправления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

– народные депутаты Украины;

– судьи;

– уполномоченный Верховной Рады по правам человека;

– председатель и другие члены Счетной палаты;

– дипломатические служащие;

– работники органов военного управления, воинских частей Министерства обороны, Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, аппарата Министерства внутренних дел и эксперты учреждений экспертной службы МВД;

– госслужащие, обеспечивающие деятельность президента, Верховной Рады и Кабинета министров (в частности, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, а также выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий).

Как писал OBOZ.UA, в Украине планируют усилить админответственность за неявку в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а также за то, что военнообязанный не обновил свои персональные данные. Штрафы за эти правонарушения, вероятно, увеличатся, считает член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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