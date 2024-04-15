Усилят ли ответственность для уклонистов: комментарий Вениславского

В Украине планируют усилить административную ответственность за неявку в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а также за то, что военнообязанный не обновил свои персональные данные. Штрафы за эти правонарушения, вероятно, увеличатся.

Об этом в интервью OBOZ.UA сказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский. Он напомнил, что парламент уже проголосовал в первом чтении за законопроект №10379 об ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации.

Этот документ Верховной Раде рекомендовал принять комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

"Правоохранительный комитет параллельно с рассмотрением нашего законопроекта нашим комитетом рассмотрел и рекомендовал Верховной Раде Украины и в первом чтении приняли законопроект об усилении административной ответственности, которая поднимет уровень штрафов за неявку в ТЦК СП, и за не обновление своих персональных данных. Поэтому в данном случае будет действовать административная ответственность", – сказал Вениславский.

Он уточнил, что если человек уклоняется от выполнения воинского долга, то по-прежнему будет действовать уголовная ответственность.

"Вопрос усиления ответственности, это вопрос правоохранительного комитета, они над этим работают. Как только будет готово уже полностью ко второму чтению законопроекта, тогда мы сможем о нем говорить более подробно", – добавил парламентарий.

Отметим, что Комитет предложил ВР за нарушение правил военного учета предусмотреть штраф от 3400 до 5100 грн (повторно или в особый период – 17 000-22 500 грн).

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1) предлагается ввести штрафы в военное время для граждан 17 000-22 500 грн, для должностных и юрлиц 34 000-59 500 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в новом законе о мобилизации, который был принят Верховной Радой, есть норма о том, что находящиеся за рубежом украинские мужчины должны будут в течение 60 дней обновить свои данные в украинских представительствах или через электронный кабинет. Но никаких обязанностей по возвращению в Украину после этого законом не установлено.