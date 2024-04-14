Какое наказание может быть введено за отказ проходить ВВК: объяснила нардепка

Правовой комитет Верховной Рады рассматривает два законопроекта, предусматривающих усилить наказание для уклоняющихся. В частности, за непрохождение ВЛК предлагается ввести административную, а также уголовную ответственность

Об этом рассказала народный депутат от "Европейской солидарности", член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в интервью Radio NV. По ее словам, если военнообязанный пришел в ТЦК за повесткой, получил направление на ВЛК, но не прошел комиссию, предлагается уголовная ответственность сроком от трех до пяти лет.

Также, как сообщила депутат, увеличены административные штрафы.

"Планка поднята в сотни раз. Если это было 500 гривен, то сейчас уже будет за неявку по повестке от 8500 гривен. Что касается дальнейших административных штрафов, они уже могут доходить до десятков тысяч в зависимости от категории людей", – рассказала она.

Согласно принятому 11 апреля законопроекту о мобилизации, если военнообязанный нарушает предусмотренные законопроектом требования, ТЦК может обратиться в Нацполицию с требованием об административном задержании и приводе его в ТЦК.

Если же этого не удалось сделать, и правоохранители направили об этом письменный ответ в ТЦК, то в течение следующих пяти дней военнообязанному пришлют требование о выполнении его обязанностей по форме, определенной Минобороны.

Если в течение 10 календарных дней после вручения требования гражданин не исполнил свои обязанности, то ТЦК может обратиться в суд. Тогда гражданину могут ограничить водительские права во время мобилизации на срок до исполнения или отзыва требования об исполнении воинской обязанности. Соответствующие данные будут переданы Национальной полиции.

Если же этого не удалось сделать, и полиция направила об этом письменный ответ в ТЦК, то в течение следующих пяти дней военнообязанному пришлют требование о выполнении его обязанностей по форме, определенной Минобороны.

Если в течение 10 календарных дней после вручения требования гражданин не исполнил свои обязанности, то ТЦК может обратиться в суд. Тогда гражданину могут ограничить водительские права во время мобилизации на срок до исполнения или отзыва требования об исполнении воинской обязанности. Соответствующие данные будут переданы Национальной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде Украины на днях приняли законопроект, предусматривающий некоторые изменения в проведении мобилизации. В нем не предусмотрена демобилизация для действующих военных, но остается право на отпуск.

В Минобороны заявили, что первая версия отдельного законопроекта о демобилизации в Украине может быть готова в ближайшие месяцы. Документ уже в разработке, проект будет готовиться также совместно с Генштабом ВСУ.

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