Что делать, если приложение "Резерв+" показывает статус "в розыске": в Минобороны дали объяснение

Военнообязанные украинцы, у которых после обновления информации в приложении "Резерв+" отображается статус "в розыске", могут обратиться в службу технической поддержки для исправления данных. Также для этого можно лично прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. Ситуацию она прокомментировала в эфире объединенного новостного телемарафона.

"Мы запустили возможность предоставлять запросы нашей технической поддержке, ситуационно обратиться за исправлением данных, не имея визит в ТЦК ТСП. Это будет очень удобная история, когда не нужно будет ходить, снимать себя с розыска, если это было сделано по ошибке", – объяснила сотрудница МО.

По словам Черногоренко, оператор ТЦК и СП из-за человеческого фактора может ошибиться, но данные можно быстро исправить.

"То есть сейчас это обращение в службу поддержки и возможность совершить офлайн через визит в ТЦК и СП. Чуть позже мы сделаем это в автоматическом режиме, чтобы человек вообще для уточнения данных не ходил в ТЦК и СП", – пообещала Черногоренко.

Как писал OBOZ.UA:

– "Резерв+" запустили 18 мая. По состоянию на 21 мая в этом мобильном приложении авторизовалось более 1 млн украинцев. Из них обновили данные 700 тысяч пользователей – это в десятки раз больше, чем в ЦНАП и ТЦК вместе взятых.

– В Минобороны уточнили, что информация в "Резерв+" пока что носит сугубо информативный характер. Ведомство собирает отзывы, устраняет найденные "баги" и работает над QR-кодом для программы. Последний сделает приложение практически документом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!