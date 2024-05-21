В приложении "Резерв+" авторизовалось более 1 млн украинцев: в Минобороны сказали, сколько из них обновили данные
В мобильном приложении "Резерв+" уже авторизовалось более 1 млн украинцев. Из них обновили данные 700 тысяч пользователей – это в десятки раз больше, чем у ЦНАП и ТЦК вместе взятых.
Итоги трех дней работы приложения подвели в Министерстве обороны Украины. Наибольшее количество авторизовавшихся военнообязанных приходится, конечно, на Украину, другие страны-лидеры:
– Польша – 1 727;
– Германия – 1 369;
– Канада – 443.
Новость дополняется...