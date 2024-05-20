В приложении 'Резерв+' может появиться направление на ВВК: когда это произойдет и как будет работать

В мобильном приложении " Резерв+ " вскоре может появиться новая функция. Она позволит получать электронное направление на военно-врачебную комиссию.

Отмечается, что Министерство обороны планирует добавить новую функцию в ближайшее время. Об этом заместитель главы ведомства по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала в эфире телемарафона.

"Такой функционал есть в планах на ближайшие обновления приложения. Он позволит не ходить в ТЦК, чтобы получить направление на ВВК, а получить его в электронном виде", – рассказала Черногоренко.

По ее словам, целью нового функционала является облегчение цифрового взаимодействия гражданина и ВВК.

"В целом план таков: чтобы и ТЦК и СП, и военно-врачебная комиссия были для военнообязанных максимально удобными, и большинство процессов были цифровыми", – резюмировала она.

Ранее стало известно о том, что в ближайшее время в Украине будут введены QR-коды, которые будут альтернативой военным билетам. Все граждане призывного возраста смогут сгенерировать его и не носить учетный документ.

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