Закон о мобилизации вступил в силу: что нужно знать и какие мифы с ним связаны. Видео

В субботу, 18 мая, в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. В связи с этим в обществе ходят разные слухи об обновлении своих учетных данных, того, какое будет наказание, если не явиться по повестке в ТЦК, а также кто может быть забронирован на период мобилизации.

OBOZ.UA рассказывает, что изменилось с сегодняшнего дня. Начнем с того, что работа над законом о мобилизации продолжалась более полугода. Одним из основных изменений стало снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

Также важным является то, что человек, который не служил, сначала должен пройти через учебный центр и только после этого идти в боевые воинские части.

Кроме того, следует помнить, что каждый мужчина призывного возраста с 18 до 60 лет должен иметь при себе военный учетный документ. Если лицо его не будет иметь, он становится нарушителем военного учета и может быть привлечен к административной ответственности.

Ограниченно пригодных больше не будет

Сейчас будет только два статуса – пригодный и непригодный к военной службе, однако было определено несколько видов пригодности военнообязанного.

Например, мужчина может быть ограничено пригодным для десантно-штурмовых войск, морской пехоты, боевых штурмовых частей, но пригодным для сухопутных войск.

Что будет, если не явиться по повестке

Если военнообязанное лицо в течение 10 дней со дня вручения повестки не явится в военкомат или зарубежное дипломатическое учреждение (если оно находится не в Украине), то его могут наказать, ограничив в праве на выезд за пределы Украины и управлении транспортным средством.

Если призывник не явился в ТЦК без уважительных причин, размер штрафа составит: для граждан – от 1700 до 3400 грн, для должностных лиц – от 3400 до 5100 грн. За повторное правонарушение сумма штрафа удваивается.

Если не оплатить штраф, информацию передадут в исполнительную службу. Последняя вносит человека в реестр должников, что имеет соответствующие последствия. Накладывается арест на имущество этого человека, ограничивается его пользование банковскими карточками. А дальше – розыск и принудительная доставка в ТЦК.

Какие причины неприбытия гражданина по повестке считаются уважительными

Если человек заболел, или у него умерли родственники, произошло стихийное бедствие или невозможно из-за обстрелов доехать до ТЦК. Однако это следует доказать: должны быть доказательства и справки, подтверждающие слова военнообязанного.

То есть, если мужчина попал в больницу, он должен принести справку, что в такое-то время находился в больнице, если с близкими родственниками что-то случилось, он тоже должен показать соответствующий документ. А после этого все же явиться в ТЦК и обновить данные.

Будут ли электронные повестки

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров не раз уверял, что электронных повесток не будет. Оповещение граждан и дальше будет только в бумажном виде.

Однако заработает электронный кабинет военнообязанного, его должны полноценно запустить уже в июне после тестового режима.

Через него и через ЦПАУ (так же как и в ТЦК) можно будет дистанционно обновить учетные данные. В электронном кабинете автоматически будут даны из баз налоговой, Минюста, Минобразования, судебной администрации, пограничной службы.

Мужчины, находящиеся за границей, тоже смогут обновить данные онлайн, ведь пока они этого не сделают, некоторые услуги могут быть ограничены. К примеру, оформление паспортов.

В Минобороны уверяют, что через электронный кабинет повестки рассылать не будут.

Кто имеет право вручать повестки

Вручать повестки вправе представители ТЦК, представители органов местного самоуправления, руководители учебных заведений, управители многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД), руководители организаций, предприятий, где работает военнообязанный.

Вручать повестки не могут полицейские, военнослужащие и пограничники. Это могут делать работники ТЦК или уполномоченные лица, перечисленные выше.

Кто не будет подлежать призыву на военную службу во время мобилизации

Основные категории: лица, являющиеся смотрителями, депутаты, те, у кого трое или более детей, жена с инвалидностью или дети с инвалидностью, если нет других опекунов.

Не подлежат мобилизации также студенты, получающие уровень образования, превышающий предыдущий. То есть окончили бакалавриат и поступили на магистратуру, а никак не наоборот.

Однако обновить данные по новому закону должны все. Потому что война идет не первый год, поэтому данные у многих людей могут быть устаревшими.

Выделим статус лиц, получивших группу инвалидности после 24 февраля 2022 года. Они тоже должны пройти медосмотр – это необходимо для проверки работы МСЭКов. Кроме того, по новому закону такой человек, возможно, не будет более ограниченно пригодным, ведь некоторые болезни теперь не будут подпадать под статус об освобождении от военной службы. Потому возможны случаи призыва и с группой инвалидности.

Также закон говорит, что освобожденные из плена военнослужащие могут не служить, это возможно только по их добровольному согласию.

Будут ли забирать авто у мужчин

В новом законодательстве прописано, что суд может ограничить украинца в праве управления транспортным средством. Но это будет в случае, если военнообязанный попал в розыск и не пришел по повестке. Забирать ли у него авто, будет решать суд.

Также в новом законе прописано, что могут мобилизоваться транспортные средства, если, например, в семье есть два автомобиля. Если военнообязанный имеет два транспортных средства, то его можно будет привлекать в рамках военно-транспортного долга. Сам гражданин решает, какой автомобиль отдать в пользу государства. Кроме того, в случае если с автомобилем что-нибудь произойдет, государство должно возместить остаточную стоимость авто.

Кого могут забронировать на период мобилизации

Бронирование получают работники предприятий, имеющих мобилизационные задачи или заказы, или производящие и предоставляющие товары оборонного назначения для ВСУ и работников оборонно-промышленного комплекса

Также это мужчины, работающие на критически важных предприятиях. Кроме того, бронируют мужчин, работающих в органах государственной власти и местного самоуправления, необходимых для работы этих органов во время военного положения.

Будут ли служить заключенные

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий некоторым категориям заключенных добровольно мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Они будут проходить службу в специальных подразделениях под административным наблюдением командира воинской части.

Закон предусматривает, что осужденные, которые пойдут на военную службу, получат условно-досрочное увольнение после отбывания наказания. Принуждать служить заключенных не будут. Мобилизация будет производиться только по решению суда. Для этого сам осужденный должен принять добровольное решение вступить в ряды ВСУ.

Есть те, кому запрещено мобилизоваться. Это те осужденные, которые совершили тяжкие преступления, – серийные убийцы и насильники.

Будет ли призыв женщин

Массовой мобилизации женщин сейчас не будет. Но есть категории, где женщин действительно могут мобилизовать, но опять же это будет только добровольно.

В частности, это касается женщин-медиков. Сначала такая женщина получит первую повестку от сотрудника ТЦК, в которой будет отмечаться время и день, когда необходимо прийти в военкомат. Затем нужно пройти медицинскую комиссию, где решат, может ли женщина проходить военную службу. Если решение о мобилизации будет принято, медик получит мобилизационное распоряжение.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны начало тестирование своего нового сервиса – электронной очереди в ТЦК и СП. Предварительная запись уже доступна в 19 территориальных центрах комплектования.

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