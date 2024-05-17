Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных: когда он вступит в силу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий некоторым категориям заключенных добровольно мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Они будут проходить службу в специальных подразделениях под административным наблюдением командира воинской части.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта №11079-1. Закон предусматривает возможность для заключенных выйти на свободу по условно-досрочному увольнению (по решению суда) для военной службы по контракту.

Также устанавливается ответственность за уклонение от прохождения военной службы такими лицами – лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

При этом этой возможностью могут воспользоваться только те, кому присуждено ограничение или лишение свободы по нетяжелым статьям.

Осужденные за умышленное убийство двух или более человек, изнасилование, сексуальное насилие и преступления против основ национальной безопасности не смогут мобилизоваться. Коррупционерам также не разрешат заменить наказание на возможность воевать.

Закон вступит в силу сразу после подписания Зеленским.

Ранее сообщалось, что все военнообязанные должны уточнить свои данные с 18 мая в течение 60 дней. Пройти военно-врачебную комиссию придется и тем, кто имеет статус "ограниченно пригодных". К тому же мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВУД).

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10379, усиливающий ответственность за совершение военных правонарушений. Этот законопроект предусматривает значительное увеличение штрафов для уклоняющихся от мобилизации.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации (ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП) без составления протокола, просто вынося постановление об этом. Обжаловать штраф можно будет уже в судебном порядке.

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