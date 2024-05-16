Уточнить данные должны все военнообязанные: в Минобороны объяснили про повестки в почтовых ящиках и изъятие авто

Все военнообязанные должны уточнить свои данные начиная с 18 мая в течение 60 дней. Пройти военно-лечебную комиссию придется и тем, кто имеет статус "ограниченно пригодных".

Об этом напомнил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона. Кроме того, мужчины от 18 до 60 лет будут обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВУД).

"Все военнообязанные должны уточнить свои данные. Таковы нормы закона. Если говорить об ограниченно пригодных, то после того, как такой человек пройдет военно-врачебную комиссию, получив направление в ТЦК и СП, будет ясно, он пригоден или не пригоден". Потому что с 4 мая статус "ограниченно подходящий" упраздняется", - отметил Лазуткин.

Спикер подчеркнул, что это должны сделать все военнообязанные, несмотря на то, когда они уточняли свои данные.

"Уточнить данные можно будет через электронный кабинет, специальное приложение, которое заработает с 18 мая, а также ЦНАП или ТЦК и СП", - добавил Лазуткин.

Отвечая на вопрос об ограничении права вождения, он отметил, что в законе прописана четкая схема.

"Через пять дней после того, как человек, который должен явиться в ТЦК и СП, и не приходит, выдается требование по исполнению обязанности военнообязанного. Через десять дней, если он игнорирует его, идет обращение в суд, который принимает решение об ограничении права управления транспортным средством. Важно помнить, что это ограничение временное", – добавил он.

Прокомментировал пресс-секретарь и слухи об автотранспортной обязанности.

"Напомню, что эта обязанность давно действует, это – не новая норма. Да, некоторые автомобили привлекались, преимущественно спецтранспорт, у государственных учреждений. Легковые же автомобили не изымались, возможно, были единичные случаи", – сообщил Лазуткин.

Он также посоветовал обратиться в рекрутинговые центры тем военнообязанным, кто хочет попасть в определенные части.

"В Украине их уже 20. Это возможность для тех, кто хочет быть нужным Силам обороны государства. Там человек может найти там новую высокооплачиваемую работу по специальности", – резюмировал Лазуткин.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10379, увеличивающий ответственность за совершение военных правонарушений. Этот законопроект предусматривает значительное увеличение штрафов для уклоняющихся от мобилизации.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации (ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП) без составления протокола, просто вынося постановление об этом. Обжаловать штраф можно уже в судебном порядке.

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