Оккупанты ударили дроном по автомобилям на Запорожье: погиб мужчина, два человека ранены. Фото

В конце суток 1 апреля российские войска атаковали одну из прифронтовых громад в Запорожской области. Под вражеский удар попали автомобили, припаркованные возле жилого дома.

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В результате российской атаки погиб мужчина, еще два человека ранены. Подробности сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Один погибший и двое раненых в результате российского удара по прифронтовой громаде Запорожской области. Вражеский дрон атаковал автомобили, припаркованные возле дома. Погиб 45-летний мужчина. Еще два человека – 44-летний мужчина и 39-летняя женщина – получили ранения", – отмечено в сообщении.

Об ударе войск РФ по прифронтовой громаде в регионе Федоров впервые сообщал в 23:24 1 апреля.

"Погиб человек. Таковы предварительные последствия удара вражеского дрона по прифронтовой громаде Запорожской области. Государство-террорист Россия в очередной раз бьет по гражданской инфраструктуре и убивает мирных украинцев", – писал тогда он.

Напомним, также ночью Россия атаковала Харьков "Шахедами". В результате атаки в Холодногорском районе города вспыхнули пожары, есть пострадавшие, в том числе и дети.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что зафиксировано от 13 до 15 попаданий. Большинство из них – в промышленной зоне, целями врага стали складские и производственные помещения, арендуемые гражданскими предприятиями.

Для ударов по Харькову россияне применили БПЛА "Герань-2".

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