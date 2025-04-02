Российские войска расширяют плацдарм северо-восточнее Лимана: враг нацелился на два населенных пункта – ISW

Российские войска расширяют плацдарм к северо-востоку от Лимана. Враг нацелился на захват этого города, а также Боровой в ближайшие месяцы.

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Одной из целей россиян является завершение полной оккупации Луганщины, около процента территории которой до сих пор остается под контролем украинских сил. О ситуации на направлении, вероятных планах оккупационных войск и деталях замысла военного командования РФ, который, вероятно, пытаются реализовать захватчики, говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Российские военные наращивают наступательные усилия на Лиманском направлении – и добиваются определенных продвижений. Так, геолокационные кадры от 28 марта фиксируют недавнее продвижение оккупантов к северо-западу от Новолюбовки (к северо-востоку от Лимана) и, вероятно, оккупацию самой Новолюбовки.

Также россияне наступали юго-восточнее села Новое, что западнее Новолюбовки, и, вероятно, продвинулись к юго-закраине Катериновки (к северо-западу от Новолюбовки).

"Российские войска продвинулись через реку Жеребец на западный (правый) берег в начале января 2025 года и медленно расширили свой плацдарм на правом берегу в течение последних трех месяцев. Российские войска начали попытки оттеснить украинские силы от их позиций на восточном (левом) берегу реки Жеребец в конце 2023 года и только недавно создали относительно стабильный плацдарм, с которого российские войска могут начать дальнейшие наступательные операции", – отметили аналитики.

Они добавили, что, по данным украинских и российских источников, важную роль в форсировании реки и дальнейшем расширении плацдарма на ее западном берегу сыграли подразделения российских 144-й и 3-й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия).

В ISW констатируют, что продвижение добиваться россиянам удается, прежде всего, благодаря значительному преимуществу в живой силе. Украинские военные косвенно это подтверждают, отмечая, что с января 2025 года российские войска в этом районе совершают практически исключительно лишь пехотные атаки и крайне редко применяют бронетехнику. Аналитики ISW также не фиксировали ни одного заметного российского механизированного штурма в направлении начала года.

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" 31 марта констатировали, что российские пехотные атаки в последнее время на Лиманском направлении усилились. Враг накопил в этом районе значительную живую силу, в основном речь идет о хорошо подготовленных контрактниках. На некоторых участках фронта на Лиманском направлении соотношение в личном составе составляет 10 к 1 в пользу России.

"Похоже, что российское военное командование усиливает и восполняет потери в живой силе среди передовых подразделений 3-й и 144-й мотострелковых дивизий, поскольку эти формирования находятся в этом районе по меньшей мере с 2023 года и, похоже, ни разу не отходили на отдых и восстановление", – отмечают аналитики.

В ISW считают, что Россия усиливает давление на Лиманском направлении с конкретной целью: враг стремится расширить свой плацдарм к северо-востоку от Лимана с целью захватить его и Боровую в ближайшие месяцы.

Не так давно россияне сосредотачивали усилия на наступлении от Ивановки на юго-запад в направлении населенного пункта Колодязи. Однако недавно планы изменились, и теперь основные наступательные усилия оккупантов направлены к северо-западу от Ивановки в направлении Нового и Катериновки в общем направлении на Боровую.

"1 апреля российский военный блогер заявил, что российские войска пытаются соединить свой плацдарм возле Новолюбовки с меньшим плацдармом на западном берегу возле Макеевки (примерно восемь километров). Российские войска, возможно, пытаются объединить эти плацдармы, чтобы создать стабильное выступление для поддержки атак к юго-востоку от Боровой", – считают аналитики.

В ISW отмечают, что текущие попытки продвижения к востоку и юго-востоку от Боровой после усилий по продвижению к северо-востоку от этого города, фиксировавшихся в январе текущего года, свидетельствуют, что российские войска, возможно, создают выступ на северо-восток от Лимана для поддержки предстоящих наступательных операций против южной оконечности линии Новосерегивка-Дружелюбовка-Новый Мир.

"Российское военное командование может попытаться обойти украинскую оборону в этих населенных пунктах, чтобы заставить украинские войска отступить и обеспечить продвижение россиян к востоку от Боровой в ближайшие месяцы", – говорится в материале.

В то же время, по мнению аналитиков, российские войска также могут попытаться использовать расширение плацдарма на западном берегу реки Жеребец у Ивановки для поддержки будущих операций по захвату Лимана.

"Российские войска могут попытаться продвинуться на Карловку со стороны Новое и на Дробышево со стороны Колодязей, пытаясь создать обороноспособные позиции на линии Карловка-Шандриголово-Дробышево (на восточном берегу реки Нетриус). Российские войска могут попытаться использовать такой прогресс вдоль реки Нетриус, чтобы бросить вызов украинским позициям в Лимане с северо-востока Российские войска также могут одновременно попытаться активизировать наступательные действия возле Торского (восточнее Лимана), чтобы надавить на Лиман с востока", – прогнозируют аналитики.

В ISW считают, что дальнейшее продвижение россиян в направлении Боровой и Лимана является частью длительных усилий россиян оттеснить украинские силы с позиций на восточном берегу реки Оскол и наступать дальше на запад Харьковской области и создать условия для наступления на украинский пояс крепостей в Донецкой области с севера.

В то же время плацдарм к северо-востоку от Лимана важен для российских войск с точки зрения завершения оккупации Луганщины, где около одного процента территории (около 266 кв км) до сих пор контролируются украинскими силами.

В свое время россиянам удалось полностью оккупировать Луганскую область в ее административных пределах, это произошло 3 июля 2022 года. Однако уже осенью того же года украинские воины во время контрнаступления оттеснили оккупантов от админграницы региона.

"Российские официальные лица давно указывали на захват Донецкой и Луганской областей как цель полномасштабного вторжения России в Украину и неоднократно требовали международного признания аннексии Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как условие мира, хотя российские войска не контролируют полностью ни одну из этих областей. Кремль, вероятно, использует второй захват и удержание Луганской области, чтобы получить рычаги влияния во время текущих переговоров о прекращении огня и будущих мирных переговоров, которые ISW продолжает оценивать как ключевой мотивационный фактор недавней активизации наземной деятельности российских войск в Украине", – говорится в материале.

В то же время, полная оккупация Луганщины, по мнению аналитиков, нужна Кремлю как "победа" для внутреннего потребления: российское руководство рассчитывает "продать" ее российскому населению и попытаться за счет этого оправдать затяжную войну и огромные потери российской армии в живой силе.

"ISW продолжает оценивать, что российские официальные лица намеренно тормозят прекращение огня и мирные переговоры в надежде получить больше территории для использования в ходе предстоящих мирных переговоров", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия пытается сорвать соглашение Украины и США по ископаемым. Они продвигают потенциальные американо-российские проекты по добыче редкоземельных элементов, утверждая, что в этом якобы очень заинтересован Вашингтон.

Аналитики считают, что в настоящее время Белый дом стремится использовать американо-украинское соглашение для установления конкретных экономических интересов США в Украине в рамках своих усилий по превращению страны из исключительно получателя военной помощи в экономического партнера. А России такое сотрудничество со Штатами необходимо для ускорения восстановления своей потрепанной за годы полномасштабной войны армии.

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